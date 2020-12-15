Після локдауну на киян чекає ще один «сюрприз»

Проїзд у маршрутках може значно подорожчати

Після січневого локдауну може подорожчати проїзд у маршрутках Києва та столичної області мінімум до 12 гривень. Про це сказав директор «Трансгруп» Володимир Назаренко на брифінгу, передають Українські Новини.

«8 числа сказали, що буде нокдаун. До 8 числа ніхто не буде піднімати ніяких цін через те, що перевізники розуміють, що у людей зараз грошей немає. Якщо зараз підняти ціни, то всі скажуть, що це не перевізники, а якісь шкуродери. А хто вийде і виживе після локдауна, це вже будемо бачити, хто зможе виїхати, хто не зможе, і далі буде вирішуватися, яка буде ціна... Вартість може вирости до мінімум 12 гривень. У першому кварталі наступного року можна очікувати якісь зміни в плані вартості проїзду в громадському транспорті», - сказав Назаренко.

Також він повідомив, що пасажиропотік в маршрутках упав приблизно на 40%.

Так, в січні-жовтні 2020 року пасажирообіг підприємств транспорту становив 41,8 млрд пасажирів на квадратний кілометр, або 46,3% від обсягу січня-жовтня 2019 року.

Крім цього, послугами пасажирського транспорту за цей період скористалися 2,1 млрд пасажирів, або 60,2% від обсягу січня-жовтня 2019 року.

Також Назаренко повідомив, що для приватних підприємців питання про введення в дію електронного квитка є дуже болючою темою через те, що витрати на валідатори й іншу електроніку лягають на приватні компанії, а у зв'язку з епідемією коронавірусу ці кошти складно знайти.

Наразі вартість проїзду в маршрутках у Києві варіюється від 5 до 8 гривень, в залежності від маршруту.

Нагадаємо, кияни подали петицію, в якій пропонують позбутися маршрутних автобусів на користь муніципального транспорту Києва (автобусів, трамваїв і тролейбусів).

У жовтні Київ отримав 50 нових автобусів виробництва білоруського заводу МАЗ. До кінця року надійдуть іще 150. Ці 200 автобусів місто придбало на умовах лізингу. На думку мера Києва Віталія Кличка, це допоможе витіснити з ринку перевезень маршрутки, які вже давно застаріли і не відповідають вимогам сучасного комфортного транспорту.

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