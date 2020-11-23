Позбутися маршруток: кияни хочуть прибрати «африканську модель перевезень»

На вулицях Києва їздять маршрутки, що вже давно застаріли

Петиція з вимогою прибрати з вулиць Києва маршрутки набрала понад 2 тис. підписів

Кияни пропонують позбутися маршрутних автобусів на користь муніципального транспорту Києва (автобусів, трамваїв і тролейбусів). Відповідна петиція зареєстрована на сайті Київської міської ради.

Автор петиції Іван Тирков зазначає, що маршрутки – «це африканська модель міських перевезень».

«Якщо говорити про європейську модель, то маршруток там немає і близько. Європейська модель базується на якісній моделі сполучення: міський транспорт має бути комфортабельним, швидким, безпечним і передбачуваним для пасажирів. Маршрутки нічого з цього не забезпечують», - йдеться в документі.

Петиція зареєстрована 7 вересня і станом на 23 листопада зібрала 2157 підписів зіз 10 тис. необхідних для розгляду Київрадою.

До кінця збору підписів залишилося 13 днів.

Нагадаємо, у жовтні Київ отримав 50 нових автобусів виробництва білоруського заводу МАЗ. До кінця року надійдуть іще 150. Ці 200 автобусів місто придбало на умовах лізингу. На думку мера Києва Віталія Кличка, це допоможе витіснити з ринку перевезень маршрутки, які вже давно застаріли і не відповідають вимогам сучасного комфортного транспорту.

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