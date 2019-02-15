Чи потрібні Києву маленькі жовті маршрутки?

Поки що столична влада не знає, що робити з транспортною системою міста

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Общественный транспорт – беда нашей страны. Любой: дальний железнодорожный, пригородный, региональный, городской. С транспортом настолько давно все плохо, что в Украине практически нет людей, которые знают, каким он должен быть. Да, многие из нас бывали за границей, ездили там на трамваях, автобусах, электричках и ахали: «Почему же у нас такого нет: чисто, удобно, поминутное расписание… Дорого, правда, но ведь каков уровень!»

Увы, у нас никогда не было нормального транспорта. Взглянем на киевский общественный транспорт. Долгое время городская транспортная сеть была небольшой, состояла из нескольких трамвайных линий. Трамваи ходили редко. Из мемуаров киевлян мы знаем, что в те годы расстояния в 2-3 километра предпочитали преодолевать пешком, потому что трамвая можно было ждать более часа, а потом все равно не влезть в переполненный салон.

С годами Киев рос, транспортная сеть развивалась. Кардинально улучшило ситуацию метро, да и наземных линий стало довольно много. Пик развития пришелся на конец 1980-х годов. Многие киевляне старшего поколения с ностальгией вспоминают, как много было трамвайных, троллейбусных и автобусных маршрутов, как дешево они стоили.

Этот период и сейчас многими воспринимается как некий эталон сети общественного транспорта, к которому мы должны вернуться. Суть той системы – магистральные маршруты, связывающие центр с окраинами, оснащенные крупногабаритным подвижным составом. Но что же это был за транспорт? В конце 80-х мне было около 20, я был студентом и довольно много перемещался по городу. Даже пустые полки в магазинах люди не ругали так истово, как городской транспорт.

Там не менее, действительно, это в какой-то мере был пик развития транспорта, который сменился быстрым упадком. Деградация системы общественного транспорта и ее дальнейшее восстановление в нынешнем виде проходило в несколько этапов.

1.Конец 80-х. Вроде бы транспорта было много. Большие желтые автобусы Икарусы, троллейбусы Шкода, красные трамваи, которые сохранились до сего дня. Особенно неплохо было в центре. На новых жилмассивах было похуже, до остановок было идти долго. Но часто приходилось по долгу ждать. Расписания водители не придерживались. Ждать пол часа и больше было нормой. Автобусов на линии было много, но они ходили цепочкой. Часто специально так выстраивались – прошло три автобуса, потом час нет ни одного. Водители пассажиров ненавидели и соответственно к ним относились. В часы пик люди давились просто.

2. Потом пришли 1990-е. Гиперинфляция. Городские власти просто не успевали поднимать цену на проезд. На каком-то этапе стоимость билета стала настолько символической, что решили сделать проезд бесплатным. Это быстро убило наземный коммунальный транспорт. Водители и техники перестали получать зарплату. Машины разворовали и разгромили. Общественный транспорт с улиц пропал. Осталось только метро.

3. Вторая половина 90-х. Положение надо было спасать. Вернули оплату за проезд. Но частично. Проезд был крайне дешев, осталась масса людей с бесплатным проездом: пенсионеры, школьники… (Кстати, все они до начала 90-х платили за проезд.) От отчаяния киевские власти купили много старых шведских автобусов Вольво. Они и сейчас на некоторых маршрутах ездят. Но реально спасли город от транспортного коллапса частники на маршрутках. Приехали в Киев на грузовых микроавтобусах, переделанных под пассажирские перевозки, мужички из провинции, массово стали на традиционные маршруты и разработали целую сеть новых, реально востребованных людьми.

4. Конец 90-х. В городе резко выросло количество легкового транспорта. И городские власти стали убирать трамвайные линии, чтобы расширить дороги для автомобилей. Тем самым транспортной системе был нанесен невосполнимый вред.

5. Середина 2000-х. На маршрутах стали массово появляться желтые и бежевые автобусы, которые сейчас составляют основу городского общественного транспорта. Частных водителей на старых микроавтобусах вытеснили фирмы, которым городские власти сдавали маршруты в аренду. Системным развитием общественного транспорта никто не занимался. Сеть продолжала формироваться хаотично под сиюминутные запросы пассажиров. Что дало и позитивный эффект – остановки маршруток максимально приблизились к жилью. Транспорт ходит хоть и по замысловатым, но довольно востребованным маршрутам.

6. 2010-е годы. Понемногу стал восстанавливаться большеразмерный транспорт: автобусы, трамваи. Но основу по-прежнему составляют небольшие автобусы-маршрутки. По-прежнему отсутствует тарифная унификация, оплата производится наличными за одну поездку (а не за время, как в большинстве других стран).

Что же дальше? Пока городские власти не знают, что делать. Особенно в части оплаты за проезд, коннекта разных видов транспорта и маршрутов. А тем временем в городе и стране уже выросло поколение людей, которые считают, что желтые маршрутки – это естественное состояние общественного транспорта в Киеве. И кстати, я не считаю, что густая сеть маршруток в городе, так уж плохо. Скорее нужен разумный симбиоз крупного транспорта и маленьких автобусиков, которым очень не хватает качества.

Джерело: Сегодня

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