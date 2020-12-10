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    Січневий локдаун: стали відомі умови роботи київського метро

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    У метро проводиться посилена дезінфекція пасажирських зон і потягів&nbsp; - Січневий локдаун: стали відомі умови роботи київського метро
    У метро проводиться посилена дезінфекція пасажирських зон і потягів 
    Фото з відкритих джерел

    Робота метрополітену під час карантину дозволена

    Під час посиленого карантину з 8 по 24 січні 2021 року київський метрополітен працюватиме без змін. Про це повідомив начальник КП «Київський метрополітен» Віктор Брагінський на своїй сторінці у Facebook.

    Однак він закликав користуватися як метро, так і громадським транспортом за реальної необхідності.

    «Ми проводимо посилену дезінфекцію пасажирських зон та рухомого складу. Водночас важливим є дотримання простих правил – носити маску та мити руки після вулиці. Залиштеся вдома, якщо відчули ознаки хвороби. Не варто наражати на небезпеку інших людей!» – зазначив Брагінський.

    В Україні з 8 до 24 січня 2021 року включно буде запроваджено посилені карантинні обмеження у зв'язку пандемією коронавірусу.

    Міністр інфраструктури Владислав Криклій запевнив, що робота транспорту не зупинятиметься під час дії додаткових карантинних обмежень.

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    Загалом, карантин в Україні буде продовжений до кінця зими – до 28 лютого 2021 року.

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    Теги: Київ громадський транспорт метро карантин
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