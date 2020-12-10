Січневий локдаун: стали відомі умови роботи київського метро

У метро проводиться посилена дезінфекція пасажирських зон і потягів

Робота метрополітену під час карантину дозволена

Під час посиленого карантину з 8 по 24 січні 2021 року київський метрополітен працюватиме без змін. Про це повідомив начальник КП «Київський метрополітен» Віктор Брагінський на своїй сторінці у Facebook.

Однак він закликав користуватися як метро, так і громадським транспортом за реальної необхідності.

«Ми проводимо посилену дезінфекцію пасажирських зон та рухомого складу. Водночас важливим є дотримання простих правил – носити маску та мити руки після вулиці. Залиштеся вдома, якщо відчули ознаки хвороби. Не варто наражати на небезпеку інших людей!» – зазначив Брагінський.

В Україні з 8 до 24 січня 2021 року включно буде запроваджено посилені карантинні обмеження у зв'язку пандемією коронавірусу.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій запевнив, що робота транспорту не зупинятиметься під час дії додаткових карантинних обмежень.

Загалом, карантин в Україні буде продовжений до кінця зими – до 28 лютого 2021 року.