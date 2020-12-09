У Києві дорожчає проїзд у маршрутках

У деяких маршрутках вартість проїзду зросте на гривню

З 12 грудня зросте вартість проїзду в маршрутках №442 і 442-д у Києві. Про це повідомляється в оголошеннях, розвішаних у салонах автобусів. Пасажири, які користуються цими маршрутками, муситимуть платити на одну гривню більше – 8 гривень.

«Для нас це не подорожчання, а стабілізація вартості проїзду. Ми тривалий час возили пасажирів за старою ціною – 7 гривень, навіть коли вартість проїзду у громадському транспорті столиці була піднята до 8 гривень. Зараз ситуація погіршилася, пасажиропотік різко зменшився. Ми змушені піти на такий крок», – розповів сайту «Сьогодні» Микола Бацан, директор компанії перевізника.

Нагадаємо, що через жорсткий карантину маршрутки в Києві не працювали з березня по травень. Тоді перевізники заявляли про серйозні фінансові втрати і про ймовірне збільшення вартості проїзду.

У Київській міській держадміністрації кажуть, що практично всі приватні перевізники вже збільшили вартість проїзду до 8 гривень, зрівнявши тариф з вартістю проїзду в комунальному транспорті.

Нагадаємо, кияни подали петицію, в якій пропонують позбутися маршрутних автобусів на користь муніципального транспорту Києва (автобусів, трамваїв і тролейбусів).

У жовтні Київ отримав 50 нових автобусів виробництва білоруського заводу МАЗ. До кінця року надійдуть іще 150. Ці 200 автобусів місто придбало на умовах лізингу. На думку мера Києва Віталія Кличка, це допоможе витіснити з ринку перевезень маршрутки, які вже давно застаріли і не відповідають вимогам сучасного комфортного транспорту.

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