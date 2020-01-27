У Києві запалили свічки в пам’ять про 6 млн жертв Голокосту (фото)



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Шість свічок у пам’ять про шість мільйонів жертв Голокосту запалили у Колонній залі Київради Фото: пресслужба мера Києва

Пам'ятні заходи відбулися у столичній мерії

Мер Києва Віталій Кличко взяв участь у Всеукраїнській акції пам’яті жертв Голокосту «Шість мільйонів сердець», яку проводить Єврейський форум України. Акція, приурочена Міжнародному дню пам’яті жертв Голокосту, відбулася у Колонній залі Київської міської ради.

Шість свічок у пам’ять про шість мільйонів жертв Голокосту, окрім мера Києва Віталія Кличка, запалили Надзвичайний та Повноважний Посол держави Ізраїль Джоель Ліон, Тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін, Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сімонс, глави та представники інших дипломатичних місій в Україні, зокрема, Канади, Бельгії, Латвії, Швеції, колишні в’язні гетто та концтаборів, Праведники народів світу, представники єврейських молодіжних організацій.

«Вкрай важливо пам’ятати ці жахливі події і робити все для того, щоб такі трагедії більше ніколи не повторились. А гарантією цьому є наша пам’ять та уроки, що ми виносимо з історії. Тож, аби зберегти цю пам’ять, у кожній школі Києва сьогодні відбуваються уроки пам’яті про трагедію в Бабиному Яру. Коли в Києві були знищені більше 100 тисяч людей за етнічним принципом», - сказав Віталій Кличко.

Він зауважив, що його завдання, як мера української столиці, щоб пам’ять про ці трагічні події ніколи не була знищена. «І для цього найближчими роками в нашому місті повинен бути реалізований проект зі створення Меморіалу пам’яті жертв Голокосту «Бабин Яр». Це наше спільне завдання. Це – місія для кожного з нас», - підкреслив Кличко.

Так, за словами Надзвичайного та Повноважного Посла держави Ізраїль Джоеля Ліона, тільки в Україні було вбито 1,5 мільйони євреїв. «Кожна четверта жертва цієї катастрофи була вбита тут, в Україні. У них навіть не було шансу сподіватися, що прийде армія, яка їх врятує. Їх позбавили не тільки одягу, до них не було жодних проявів людяності», - зазначив Посол.

Він зауважив, що українська влада докладає багато зусиль для боротьби з антисемітизмом. Разом з тим, закликав ухвалити визначення «антисемітизму», яке затверджене Міжнародним альянсом пам'яті жертв Голокосту.

Сьогодні в усіх обласних центрах України відбуваються меморіальні і культурно-просвітницькі заходи, приурочені Міжнародному дню пам’яті жертв Голокосту.

У 2005 році була ухвалена резолюція Генеральної Асамблеї ООН про проголошення 27 січня Днем пам’яті жертв Голокосту. В Україні на державному рівні пам’ять жертв Голокосту щорічно відзначають із 2012 року.