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    Пиво ллється рікою: фанати «Ліверпуля» окупували столичні бари (фотогалерея)

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    Фанати &laquo;Ліверпуля&raquo; у київському барі - Пиво ллється рікою: фанати «Ліверпуля» окупували столичні бари (фотогалерея)
    Фото: Інформатор
    Фанати «Ліверпуля» у київському барі

    Фанати англійського клубу займають цілі заклади, розвішують там символіку і п'ють пиво

    25 травня Київ «нереально почервонів»: фанати футбольного клубу «Ліверпуль» просто заполонили вулиці та цілі бари столиці.

    Яскраво-червоних британців видно на кожному розі української столиці. Фанати всюди, вони займають цілі заклади, розвішують там символіку, співають гімни і п'ють пиво, передає Інформатор.

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    Пиво ллється рікою: фанати «Ліверпуля» окупували столичні бари (фотогалерея)
    Пиво ллється рікою: фанати «Ліверпуля» окупували столичні бари (фотогалерея)
    Пиво ллється рікою: фанати «Ліверпуля» окупували столичні бари (фотогалерея)
    Пиво ллється рікою: фанати «Ліверпуля» окупували столичні бари (фотогалерея)
    Пиво ллється рікою: фанати «Ліверпуля» окупували столичні бари (фотогалерея)
    Пиво ллється рікою: фанати «Ліверпуля» окупували столичні бари (фотогалерея)
    Пиво ллється рікою: фанати «Ліверпуля» окупували столичні бари (фотогалерея)
    Пиво ллється рікою: фанати «Ліверпуля» окупували столичні бари (фотогалерея)
    Пиво ллється рікою: фанати «Ліверпуля» окупували столичні бари (фотогалерея)
    Пиво ллється рікою: фанати «Ліверпуля» окупували столичні бари (фотогалерея)
    Пиво ллється рікою: фанати «Ліверпуля» окупували столичні бари (фотогалерея)
    Пиво ллється рікою: фанати «Ліверпуля» окупували столичні бари (фотогалерея)
    Пиво ллється рікою: фанати «Ліверпуля» окупували столичні бари (фотогалерея)
    Фото: Інформатор

    Як повідомлялося, сьогодні, 25 травня, на вулиці Героїв Дніпра знадобилася допомога громадянину Великобританії, оскільки він перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння

    Тим часом в українській столиці очікують подальше прибуття міжнародних гостей, а тому поліція працює у посиленому режимі. Співробітники діалогової поліції знаходяться на вулицях міста та допомагають іноземцям, залучаючи до діалогу англомовних працівників.

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