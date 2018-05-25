Пиво ллється рікою: фанати «Ліверпуля» окупували столичні бари (фотогалерея)
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Фанати англійського клубу займають цілі заклади, розвішують там символіку і п'ють пиво
25 травня Київ «нереально почервонів»: фанати футбольного клубу «Ліверпуль» просто заполонили вулиці та цілі бари столиці.
Яскраво-червоних британців видно на кожному розі української столиці. Фанати всюди, вони займають цілі заклади, розвішують там символіку, співають гімни і п'ють пиво, передає Інформатор.
Як повідомлялося, сьогодні, 25 травня, на вулиці Героїв Дніпра знадобилася допомога громадянину Великобританії, оскільки він перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння.
Тим часом в українській столиці очікують подальше прибуття міжнародних гостей, а тому поліція працює у посиленому режимі. Співробітники діалогової поліції знаходяться на вулицях міста та допомагають іноземцям, залучаючи до діалогу англомовних працівників.