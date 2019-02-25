Півтора десятка будинків у Києві без води через аварії (адреси)
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Аварійні бригади працюють над ліквідацією пошкоджень
У понеділок, 25 лютого, через аварії на мережі відсутнє водопостачання у частини Києва. Про це повідомляє прес-служба «Київводоканалу».
Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі холодного водопостачання.
Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:
- вул. Мистецька, 9, 12, 16, 18, 20;
- вул. Академіка Заболотного, 140, 142;
- вул. Миколи Закревського, 42Б;
- пр-т. Відрадний, 38, 38В;
- вул. Виборзька, 17/19, 22А, 24, 26.
«Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».
Як повідомлялося, музей історії каналізації Києва готується приймати тисячного відвідувача. Торік музей історії каналізації відвідало 700 осіб, серед них і дорослі й діти, було проведено 26 лекцій. На час проведення екскурсій залучали провідних спеціалістів «Київводоканалу» для більш детального ознайомлення відвідувачів Музею зі специфікою роботи Товариства.