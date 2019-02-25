Півтора десятка будинків у Києві без води через аварії (адреси)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Аварійні бригади працюють над ліквідацією пошкоджень

У понеділок, 25 лютого, через аварії на мережі відсутнє водопостачання у частини Києва. Про це повідомляє прес-служба «Київводоканалу».

Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі холодного водопостачання.

Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

вул. Мистецька, 9, 12, 16, 18, 20;

вул. Академіка Заболотного, 140, 142;

вул. Миколи Закревського, 42Б;

пр-т. Відрадний, 38, 38В;

вул. Виборзька, 17/19, 22А, 24, 26.

«Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

Як повідомлялося, музей історії каналізації Києва готується приймати тисячного відвідувача. Торік музей історії каналізації відвідало 700 осіб, серед них і дорослі й діти, було проведено 26 лекцій. На час проведення екскурсій залучали провідних спеціалістів «Київводоканалу» для більш детального ознайомлення відвідувачів Музею зі специфікою роботи Товариства.