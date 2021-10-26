«Плюси» пандемії. В Києві зменшилась кількість квартирних крадіжок

Поліція заявляє про позитивну динаміку стосовно майнових злочинів у столиці

За дев’ять місяців цього року в Києві було зареєстровано 1,7 тис. квартирних крадіжок, що на 9% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Було розкрито 26% злочинів. Про це розповів УНН заступник начальника Управління поліції охорони в Києві Віктор Веклич.

За його словами, за аналогічний період минулого року було зафіксовано 1911 квартирних крадіжок.

Веклич зазначив що цього року розкрито 449 крадіжок.

За його словами, на кількість майнових злочинів суттєво вплинула пандемія, адже багато господарів перебувають вдома, працюють дистанційно.

«Для порівняння за дев’ять місяців 2018 року було 4,5 тис. квартирних крадіжок зафіксовано в Києві, у 2019 році – 3300. Тобто в цілому ми спостерігаємо позитивну динаміку стосовно майнових злочинів у столиці», – сказав Веклич.

Він зауважив, що найчастіше в Києві квартирні крадіжки стаються в Дніпровському, Солом’янському та Деснянському районах. «Найменша кількість зафіксована традиційно в Печерському районі», – додав Веклич.

Окрім того, він розповів, що в цьому році працівниками поліції охорони було попереджено 18 квартирних крадіжок, при цьому затримано 18 осіб за підозрою у їх скоєнні.

Як повідомлялося, у серпні на столичній Оболоні правоохоронці затримали квартирних крадіїв, які встигли обікрасти кілька помешкань в одному будинку.

У жовтні на вулиці Гетьмана в Солом’янському районі Києва до квартири 83-річної жінки увірвався чоловік, який зв’язав жінку та пограбував.