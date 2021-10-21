Зв’язав і запхав у рот ганчірку. У Києві двірник пограбував пенсіонерку (фото)

Під час обшуку правоохоронці знайшли у зловмисника викрадені в жінки гроші

Оперативники затримали чоловіка за пограбування пенсіонерки

Близько 4 години ранку до квартири 83-річної жінки на вулиці Гетьмана в Солом’янському районі Києва увірвався наглядно знайомий чоловік, який зв’язав жінку та пограбував. Про це жінка повідомила до поліції та детально описала нападника.

Як повідомляє пресслужба поліції Києва, поліцейські з`ясували, що пенсіонерку пограбував місцевий двірник, який проник до квартири, зірвавши дверний ланцюжок.

«Ми встановили, що зловмисник напідпитку проник до помешкання знайомої та почав вимагати у неї гроші. І хоча жінка зізналася, де лежать заощадження, правопорушник зв’язав їй руки мотузкою та запхав у рот ганчірку. Поки нападник шукав гроші, пенсіонерка скористалася моментом та вибігла на сходовий майданчик, де почала кликати на допомогу. У результаті зловмисник схопив 42 тис. грн і майже €2 тис.та втік», – розповів начальник Солом’янського управління поліції Іван Жук.

Поліцейські розшукали та затримали правопорушника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився раніше судимий 41-річний уродженець Житомирщини. Під час проведення невідкладного обшуку в його помешканні слідчо-оперативна група вилучила речові докази: гроші, мобільний телефон, банківську картку та документи потерпілої.

Розпочато кримінальне провадження за частиною третьою статті 186 Кримінального кодексу України (грабіж). За погодженням із Солом’янською окружною прокуратурою слідчі повідомили фігуранту про підозру та направили клопотання до суду щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За скоєне чоловіку загрожує до восьми років в’язниці.