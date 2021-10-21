Столична поліція затримала розбійників, які напали на пункт обміну валют (відео)

Під погрозою ножа зловмисники змусили працівницю віддати ключі від приміщення

Столичні правоохоронці розшукали двох чоловіків, які підозрюються у розбійному нападі на пункт обміну валют на проспекті Відрадному. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Так, на початку жовтня 2021 року до столичної поліції надійшло повідомлення про розбійний напад на пункт обміну валют на проспекті Відрадному. На адресу виїхали працівники поліції, оглянули приміщення, поспілкувалися з касиром пункту та розпочали пошуки зловмисників у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 187 Кримінального кодексу України (розбій, поєднаний з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище).

Правоохоронці опитали ймовірних свідків і очевидців, переглянули записи відеокамер спостереження всередині пункту обміну й ті, що входять до системи «Безпечне місто», та з’ясували особи нападників.

«Ми встановили, що спільники пересувалися іномаркою «Тойота», за кермом якої перебував мешканець Київщини, 1984 року народження. Чоловік припаркував автівку у дворах і пішов назустріч спільнику – місцевому мешканцю, 1995 року народження, який вже його чекав неподалік від обмінника. Помітивши касира, яка у цей момент заходила у будівлю, вони забігли за нею та почали вимагати гроші. Відібравши ключі від дверей до службового приміщення, зловмисники спробували ними скористатися, однак жінка вчинила опір. Тож правопорушники втекли, проте перед цим встигли ножем поранити руку працівниці», – повідомив начальник Солом’янського управління поліції Іван Жук.

За процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури фігурантам повідомлено про підозру. Судом обрано запобіжний захід 37-річному порушнику – тримання під вартою без права внесення застави, а його спільнику – цілодобовий домашній арешт. За скоєне їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомлялося, днями вночі до квартири 83-річної жінки на вулиці Гетьмана в Солом’янському районі Києва увірвався чоловік, який зв’язав жінку та пограбував.