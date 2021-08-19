  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    На Оболоні оперативники затримали двох «домушників» (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Поліцейські вилучили у грабіжників спеціальні пристрої для відмикання замків - На Оболоні оперативники затримали двох «домушників» (фото)

    Поліцейські вилучили у грабіжників спеціальні пристрої для відмикання замків

    Фото: Нацполіція

    Зловмисники пошкодили замки у кількох квартирах та викрали цінні речі з двох помешкань

    На столичній Оболоні правоохоронці затримали квартирних крадіїв, які встигли обікрасти кілька помешкань в одному будинку. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Під час відпрацювання території Оболонського району співробітники карного розшуку на вулиці Калнишевського помітили двох підозрілих осіб, які вийшли з багатоповерхівки з великою сумкою у руках. Поліцейські зупинили їх для перевірки та встановили, що зловмисники проникли до двох помешкань у будинку та пошкодили дверні замки ще в кількох квартирах.

    У чоловіків правоохоронці виявили та вилучили ноутбук, телефон, гроші, годинники та інші цінні речі, які їм не належать. Окрім того, поліцейські вилучили спеціальні пристрої для відмикання замків.

    Зловмисниками виявились 34-річний іноземець та 36-річний киянин, яких затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    На Оболоні оперативники затримали двох «домушників» (фото)
    На Оболоні оперативники затримали двох «домушників» (фото)
    На Оболоні оперативники затримали двох «домушників» (фото)
    На Оболоні оперативники затримали двох «домушників» (фото)
    На Оболоні оперативники затримали двох «домушників» (фото)

    Слідчі Оболонського управління поліції за процесуального керівництва місцевої Оболонської окружної прокуратури Києва повідомили фігурантам про підозру у скоєнні злочину за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

    Суд обрав чоловікам запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

    Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.

    Теги: Національна поліція України Київ кримінал пограбування злочин
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На Оболоні оперативники затримали двох «домушників» (фото)