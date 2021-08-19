На Оболоні оперативники затримали двох «домушників» (фото)

Зловмисники пошкодили замки у кількох квартирах та викрали цінні речі з двох помешкань

На столичній Оболоні правоохоронці затримали квартирних крадіїв, які встигли обікрасти кілька помешкань в одному будинку. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Під час відпрацювання території Оболонського району співробітники карного розшуку на вулиці Калнишевського помітили двох підозрілих осіб, які вийшли з багатоповерхівки з великою сумкою у руках. Поліцейські зупинили їх для перевірки та встановили, що зловмисники проникли до двох помешкань у будинку та пошкодили дверні замки ще в кількох квартирах.

У чоловіків правоохоронці виявили та вилучили ноутбук, телефон, гроші, годинники та інші цінні речі, які їм не належать. Окрім того, поліцейські вилучили спеціальні пристрої для відмикання замків.

Зловмисниками виявились 34-річний іноземець та 36-річний киянин, яких затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі Оболонського управління поліції за процесуального керівництва місцевої Оболонської окружної прокуратури Києва повідомили фігурантам про підозру у скоєнні злочину за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

Суд обрав чоловікам запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.