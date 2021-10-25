На Київщині чоловік сокирою намагався дістати гроші з банкомата (фото)

Вночі грабіжник проник до приміщення Кагарлицької місцевої поліклініки

24 жовтня близько 2 години ночі чоловік намагався зламати банкомат у Кагарлику. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Зухвалий грабіжник пошкодив вхідні металопластикові двері, проник до приміщення Кагарлицької місцевої поліклініки та сокирою намагався дістати гроші з банкомата. Намірам правопорушника завадили працівники поліції охорони, які оперативно прибули на місце події.

На місці події правоохоронці встановили особу правопорушника. Ним виявився 33-річний місцевий житель, який раніше вже мав проблеми із законом.

Наразі чоловіка затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 15 (Замах на злочин) ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до шести років позбавлення волі.

Міру покарання правопорушнику обере суд.

Як повідомлялося, столичні правоохоронці розшукали двох чоловіків, які підозрюються у розбійному нападі на пункт обміну валют на проспекті Відрадному.