  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    На Київщині чоловік сокирою намагався дістати гроші з банкомата (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Зловмисник хотів дістати гроші з банкомата - На Київщині чоловік сокирою намагався дістати гроші з банкомата (фото)
    Зловмисник хотів дістати гроші з банкомата
    Фото: Нацполіція

    Вночі грабіжник проник до приміщення Кагарлицької місцевої поліклініки

    24 жовтня близько 2 години ночі чоловік намагався зламати банкомат у Кагарлику. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Зухвалий грабіжник пошкодив вхідні металопластикові двері, проник до приміщення Кагарлицької місцевої поліклініки та сокирою намагався дістати гроші з банкомата. Намірам правопорушника завадили працівники поліції охорони, які оперативно прибули на місце події.

    На місці події правоохоронці встановили особу правопорушника. Ним виявився 33-річний місцевий житель, який раніше вже мав проблеми із законом.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    На Київщині чоловік сокирою намагався дістати гроші з банкомата (фото)
    На Київщині чоловік сокирою намагався дістати гроші з банкомата (фото)
    На Київщині чоловік сокирою намагався дістати гроші з банкомата (фото)
    На Київщині чоловік сокирою намагався дістати гроші з банкомата (фото)
    Фото: Нацполіція

    Наразі чоловіка затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

    За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 15 (Замах на злочин) ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до шести років позбавлення волі.

    Міру покарання правопорушнику обере суд.

    Як повідомлялося, столичні правоохоронці розшукали двох чоловіків, які підозрюються у розбійному нападі на пункт обміну валют на проспекті Відрадному.

    Теги: Національна поліція України кримінал Київщина пограбування чоловік злочин
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На Київщині чоловік сокирою намагався дістати гроші з банкомата (фото)