У Києві подорожчає проїзд у маршрутках: коли і на скільки зростуть ціни

Перевізники не підвищували комфорт поїздок і не закуповували новий транспорт, але ціни підвищать

Представники приватних перевізників попереджають, що у Києві знову подорожчає проїзд в маршрутках. Ціни будуть піднімати вже на початку 2021 року.

Зараз проїзд коштує в середньому 8 гривень.

Перевізники обговорюють, щоб після локдауну ціну підняти до 10-12 гривень. За прогнозами експертів це буде в лютому-березні. А щоб люди не пересіли з маршруток на метро, тролейбуси, трамваї і великі міські автобуси, у Києві перевізники зараз оптимізують маршрути. Наприклад, 511 маршрутка об’єднала два попередні маршрути і тепер з’єднує метро Позняки і фактично крайню точку Троєщини. Довжина маршруту понад 20 км. І це за 8 гривень і без пересадок.

Причина здорожчання –карантин, який зменшив пасажиропотік. Але, як упевнений політичний консультант Сергій Биков, об'єктивних причин для підвищення тарифів немає. За його словами, перевізники не підвищували комфорт поїздок і не закуповували новий транспорт.

«Це абсолютно ті ж іржаві маршрутки, які їздили рік тому і два роки тому», – сказав він «Сьогодні».

Втім, зараз від зупинок громадського транспорту в столиці дійсно від'їжджають напівпорожні маршрутки. Тому більшість водіїв підтримують ідею підняти ціни на квитки.

Але є й ті, хто проти. Вони впевнені: чергове подорожчання квитків може просто вбити транспортний бізнес.

Самі кияни теж нарікають, що подорожчання транспорту серйозно вдарить по їхніх кишенях.

Раніше повідомлялося, що в Україні проїзд у міських маршрутках та автобусах знову буде дорожчати. Про це вже заявили перевізники з кількох міст України.

Нагадаємо, кияни подали петицію, в якій пропонують позбутися маршрутних автобусів на користь муніципального транспорту Києва (автобусів, трамваїв і тролейбусів).

У жовтні Київ отримав 50 нових автобусів виробництва білоруського заводу МАЗ. До кінця року надійдуть іще 150. Ці 200 автобусів місто придбало на умовах лізингу. На думку мера Києва Віталія Кличка, це допоможе витіснити з ринку перевезень маршрутки, які вже давно застаріли і не відповідають вимогам сучасного комфортного транспорту.

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