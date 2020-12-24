Київ ще пів року оплачуватиме проїзд «немісцевих» пільговиків: хто на це може розраховувати

До липня 2021 року не кияни-пільговики можуть користуватися київським громадським пасажирським транспортом безкоштовно

Уряд досі не врегулював питання компенсації перевізникам за перевезення пільговиків

Київська міська рада подовжила можливість пільгового проїзду у громадському транспорті столиці для мешканців інших міст до 1 липня наступного року. Таке рішення підтримали 104 депутати.

Відповідні зміни були внесені до цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2019-2021 роки.

«Ми подовжили на пів року введення електронного квитка в промислову експлуатацію. Ми мали з 1 січня забезпечувати пільговий проїзд виключно киянам. Тобто, з початку 2021 року не кияни-пільговики уже не змогли б користуватися київським громадським пасажирським транспортом безкоштовно, – зазначив мер. – Але це – і мешканці Київської області, які працюють в Києві, і ветерани-захисники, які приїжджають в столицю, й інші пільговики, які не проживають в Києві. Тому ми подовжили для них можливість користуватися пільговим проїздом. Адже уряд досі не врегулював питання компенсації перевізникам за перевезення пільговиків та взаємовідносини в цьому питанні між муніципалітетами та державою. Бо, оскільки пільги надаються на рівні держави, то й оплачувати їх має держава».

Зокрема, на пільговий проїзд у громадському транспорті столиці можуть розраховувати наступні категорії пільговиків - не киян:

пенсіонери,

чорнобильці,

люди з інвалідністю,

учасники бойових дій,

учасники АТО та деякі інші категорії.

Нагадаємо, 22 грудня Київська міська рада перерозподілила видатки загального фонду бюджету міста на 2020 рік та спрямувала 402 млн грн на підтримку транспортних підприємств міста – «Київпастрансу» та «Київського метрополітену».