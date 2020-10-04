У Миколаєві пішохід намагався перебігти дорогу і поплатився життям
Фото відділу комунікації поліції Миколаївської області
Внаслідок автопригоди пішохід від отриманих тілесних ушкоджень помер на місці
У Миколаєві пішохід, який намагався перебігти дорогу в недозволеному місці, потрапив під колеса вантажівки та загинув на місці.
Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Миколаївській області.
Трагедія сталася 2 жовтня близько 15:28 на вул. Веселинівська, навпроти автозаправної станції.
За даними правоохоронців, за кермом вантажівки DAF був 63-річний водій.
Подію кваліфіковано за ознаками ч. 2 ст. 286 КК України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого».
Санкція зазначеної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Всі обставини та причини ДТП встановлюються.
До слова, 30 вересня близько 15:40 у Броварах на вулиці Київській сталась дорожньо-транспортна пригода за участі автомобіля Chevrolet Camaro. Автомобіль наїхав на бордюр, врізався у паркан і перевернувся.
Як повідомлялося, 27 вересня у селі Гатне Києво-Святошинського району п’яний водій автомобіля Toyota Land Cruiser Prado протаранив декілька автомобілів і врізався в паркан на парковці супермаркета.
Нагадаємо, на Чернігівщині сталася аварія з вантажівкою, двоє людей загинуло.