У Миколаєві пішохід намагався перебігти дорогу і поплатився життям



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Фото відділу комунікації поліції Миколаївської області

Внаслідок автопригоди пішохід від отриманих тілесних ушкоджень помер на місці

У Миколаєві пішохід, який намагався перебігти дорогу в недозволеному місці, потрапив під колеса вантажівки та загинув на місці.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Миколаївській області.

Трагедія сталася 2 жовтня близько 15:28 на вул. Веселинівська, навпроти автозаправної станції.

За даними правоохоронців, за кермом вантажівки DAF був 63-річний водій.

Подію кваліфіковано за ознаками ч. 2 ст. 286 КК України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого».

Санкція зазначеної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Всі обставини та причини ДТП встановлюються.

До слова, 30 вересня близько 15:40 у Броварах на вулиці Київській сталась дорожньо-транспортна пригода за участі автомобіля Chevrolet Camaro. Автомобіль наїхав на бордюр, врізався у паркан і перевернувся.

Як повідомлялося, 27 вересня у селі Гатне Києво-Святошинського району п’яний водій автомобіля Toyota Land Cruiser Prado протаранив декілька автомобілів і врізався в паркан на парковці супермаркета.

Нагадаємо, на Чернігівщині сталася аварія з вантажівкою, двоє людей загинуло.