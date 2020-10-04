У Тернополі мотоцикліст, який тікав від переслідування, влетів в авто поліції



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото пресслужба поліції Тернопільської області

Водій та пасажир мотоцикла отримали тілесні ушкодження, їх госпіталізували

У Тернополі під час переслідування мотоцикліста, який втік з місця ДТП, відбулося зіткнення з авто патрульних. Аварія трапилася 2 жовтня на вулиці Живова близько 18:00. Про це повідомляє пресслужба поліції Тернопільської області.

Так, за попередньою інформацією, патрульні помітили мотоцикл, який втік із місця аварії. Вимогу поліцейських про зупинку водій проігнорував, тож вони почали його наздоганяти і передали орієнтування іншим патрулям.

«Під час переслідування відбулося зіткнення: водій та пасажир мотоцикла отримали тілесні ушкодження, їх госпіталізували. Також пошкоджене службове авто», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що на місці автопригоди працювала слідчо-оперативна група поліції та представники ДБР.

До слова, 30 вересня близько 15:40 у Броварах на вулиці Київській сталась дорожньо-транспортна пригода за участі автомобіля Chevrolet Camaro. Автомобіль наїхав на бордюр, врізався у паркан і перевернувся.

Як повідомлялося, 27 вересня у селі Гатне Києво-Святошинського району п’яний водій автомобіля Toyota Land Cruiser Prado протаранив декілька автомобілів і врізався в паркан на парковці супермаркета.

Нагадаємо, на Чернігівщині сталася аварія з вантажівкою, двоє людей загинуло.

Читайте також: