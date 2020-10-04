У Києві маршрутка на переході збила трьох пішоходів. Момент смертельної аварії потрапив на відео



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ДТП сталося в Києві на проспекті Свободи

Водій маршрутного таксі сказав, що у нього відмовили гальма

Одна людина загинула і двоє отримали травми в результаті наїзду маршрутного таксі на пішоходів, які переходили вулицю на зелений сигнал світлофора.

ДТП сталося в Києві на проспекті Свободи, повідомляє Київ Оперативний.

За словами свідків, люди переходили дорогу на свій, зелений, сигнал світлофора, з незрозумілих наразі причин водій маршрутного таксі не зупинився і збив трьох людей.

Одна жінка залишилася під автобусом, швидка, яка приїхала на місце події, констатувала факт смерті.

Ще двох людей госпіталізували.

Трохи пізніше водій маршрутки сказав, що відмовили гальма.

На місце виїхала слідчо-оперативна група.

До слова, 30 вересня близько 15:40 у Броварах на вулиці Київській сталась дорожньо-транспортна пригода за участі автомобіля Chevrolet Camaro. Автомобіль наїхав на бордюр, врізався у паркан і перевернувся.

Як повідомлялося, 27 вересня у селі Гатне Києво-Святошинського району п’яний водій автомобіля Toyota Land Cruiser Prado протаранив декілька автомобілів і врізався в паркан на парковці супермаркета.

Нагадаємо, на Чернігівщині сталася аварія з вантажівкою, двоє людей загинуло.