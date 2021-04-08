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    Погода у Києві: стовпчики термометрів піднімуться до +10°

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    Практично весь день буде сонячна погода - Погода у Києві: стовпчики термометрів піднімуться до +10°
    Практично весь день буде сонячна погода
    фото: 112.ua

    9 квітня – день Матрони-настовниці. До цього дня майже весь сніг вже сходив, прилітали птахи

    У п'ятницю, 9 квітня в столиці очікується практично безхмарна погода. Про це свідчать дані «Погода УНІАН».

    Згідно з прогнозом, у Києві стовпчики термометрів піднімуться до +10°, а вночі – опустяться до +1°. Практично весь день буде сонячна погода. Очікується вітер зі швидкістю до 2,4 м / с. Атмосферний тиск складе 754 мм рт. ст.

    Народні прикмети 9 квітня:

    9 квітня – день Матрони-настовниці. До цього дня майже весь сніг вже сходив, прилітали птахи.

    Нагадаємо, синоптики на 9-10 квітня опадів в Україні не прогнозують, лише вночі 9 квітня в південно-східних областях випаде невеликий мокрий сніг. Вітер буде переважно північний, 10 квітня в західних та північних областях – південно-західний, 3-10 м/с, 9 квітня на південному сході країни пориви 15-20 м/с.

    Температура вночі складатиме 0-5° морозу, вдень 9 квітня 5-10° тепла, 10 квітня 9-14°; 10 квітня в західних областях вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 11-16° тепла.

    У Карпатах буде без опадів. Температура 9 квітня вночі 7-12° морозу, вдень 0-5° морозу, 10 квітня вночі 3-8° морозу, вдень близько 0°.

    Теги: прогноз погоди Київ птахи весна
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