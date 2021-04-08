Київрада розширила пільги підприємцям на період локдауну

На період дії карантину фінансово-кредитна підтримка від міста збільшується з 50% до 99%

Депутати підтримали внесення змін до рішення щодо пільг пільг для малого та середнього бізнесу. Про це повідомив заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Олександр Харченко.

Так, на період дії карантинних обмежень буде зменшено розмір пайової участі власникам майданчиків для харчування біля стаціонарних закладів ресторанного господарства, у тому числі сезонних та відкритих (літніх) майданчиків. Внесок становитиме 1 гривню, незалежно від розміру пайової участі, визначеного у договорах. А для власників об’єктів сезонної та пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі розмір внеску залишатиметься 50% від розміру пайової участі, визначеного у договорах.

Місто також запроваджує пільги на розміщення засобів зовнішньої реклами та реклами на транспорті комунальної форми власності у розмірі 50% від визначеної плати у договорі. Йдеться про користування місцями, які є власністю громади.

Крім того, для власників авто,на період дії карантинних обмежень скасовано плату за користування паркувальними майданчиками комунального підприємства «Київтранспарксервіс».

Київрада доручила виконавчому органу розширити перелік бізнесів, на які розповсюджується фінансово-кредитна підтримка для обслуговування їхніх кредитних запозичень. На період дії карантину фінансово-кредитна підтримка від міста збільшується з 50% до 99% від суми відсотків за кредитними договорами підприємців. Тобто підприємці зможуть отримати кредити усього під 0,01%. А у результаті розширення переліку буде збільшено допомогу бізнесу з 9 млн грн до 50 млн грн прямих видатків із бюджету.

«Малий та середній бізнес для міста є дуже важливим, і ми прагнемо зменшити фінансове навантаження на власників суб’єктів господарювання. Минулого року Київ вже запровадив пільги для бізнесу. І місто свідомо йде на недоотримання доходів у бюджет, бо у період карантинних обмежень як ніколи необхідна підтримка. Цього разу ми розширюємо перелік пільг, першочергово для недопущення масового закриття бізнесу та для збереження робочих місць», – прокоментував Олександр Харченко.

Зміни до рішення підтримали 99 депутатів.

Тим часом, Верховна Рада ухвалила виплати ФОПам по 8 тис. грн. Нардепи проголосували за законопроект №5300, що передбачає надання одноразової допомоги у розмірі 8 тис. грн застрахованим найманим працівникам суб’єктів господарювання та ФОПам, які постраждали внаслідок запровадження додаткових карантинних обмежень. «За» проголосували 312 нардепів.

Із держбюджету виділять по 8 тисяч гривень, а додаткові гроші можуть бути виплачені за рішенням місцевої влади.