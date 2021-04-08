Найближчим часом Україну прогріє до +18°

В Україні 8 квітня місцями пройде невеликий мокрий сніг та дощ, температура вдень 5-10° тепла

В Україні 8 квітня місцями пройде невеликий мокрий сніг та дощ, температура вдень 5-10° тепла

На Київщині 11-12 квітня буде без опадів

Синоптики на 9-10 квітня опадів в Україні не прогнозують, лише вночі 9 квітня в південно-східних областях випаде невеликий мокрий сніг. Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

Вітер буде переважно північний, 10 квітня в західних та північних областях – південно-західний, 3-10 м/с, 9 квітня на південному сході країни пориви 15-20 м/с.

Температура вночі складатиме 0-5° морозу, вдень 9 квітня 5-10° тепла, 10 квітня 9-14°; 10 квітня в західних областях вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 11-16° тепла.

У Карпатах буде без опадів. Температура 9 квітня вночі 7-12° морозу, вдень 0-5° морозу, 10 квітня вночі 3-8° морозу, вдень близько 0°.

У столичному регіоні 9-10 квітня опадів не пронозуються. Вітер 9 квітня північний, 3-8 м/с, 10 квітня південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° морозу; вдень 9 квітня 5-10° тепла, 10 квітня 9-14°.

Згідно з прогнозом, в Україні 11-12 квітня опади не очікуються, лише 11 квітня в Криму та Приазов’ї дощ. Температура вночі складатиме 2-7° тепла, на півдні та сході країни 6-11°; вдень 11 квітня 11-16°, 12 квітня 13-18°, у східних областях до 22°.

На Київщині 11-12 квітня без опадів. Температура вночі 2-7° тепла; вдень 11 квітня 11-16°, 12 квітня 13-18°.

Нагадаємо, 8 квітня в Україні буде хмарна з проясненнями та переважно прохолодна погода, у деяких регіонах ітимуть сніг та дощ.

Зазначимо, цього року в Україні пізня й холодна весна. Так, 6 квітня температура у Львові впала до -1° і в місті почався снігопад. Трускавець також засипало мокрим снігом.

На Закарпатті протягом дня 6 квітня засипало снігом міста в низинних районах області. В Ужгороді, зокрема, сніг накрив декоративні та фруктові дерева, які вже встигли зацвісти.

Читайте також: