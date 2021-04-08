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    У Києві чоловік плюнув на касирку АЗС через прохання надягнути маску (відео)

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    Громадянина доставили у Дарницьке управління поліції для з&rsquo;ясування обставин події - У Києві чоловік плюнув на касирку АЗС через прохання надягнути маску (відео)
    Громадянина доставили у Дарницьке управління поліції для з’ясування обставин події
    фото: Скріншот

    Інспектори оформили на чоловіка постанову за ст. 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей)

    Учора в соцмережах з’явилося відео, де клієнт АЗС плюнув у жінку за касою. Передувало події те, що чоловік відмовився надягти маску й отримав від неї зауваження.

    Як повідомляють в патрульній поліції, сьогодні цього громадянина розшукали. Інспектори оформили на чоловіка постанову за ст. 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) КУпАП.

    Громадянина доставили у Дарницьке управління поліції для з’ясування обставин події, що сталася на АЗС та надання правової кваліфікації його діям.

    Інциденту стався на АЗС ANP на Харківському шосе, 68.

    Тим часом, сутичка між охоронцем та відвідувачкою сталася у київському супермаркеті, розташованому на вулиці Берковецькій. Співробітник охорони зробив жінці зауваження і попросив надіти маску, вона відмовилася і почалася бійка.

    Теги: Київ АЗС поліція чоловік
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