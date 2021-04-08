Мер Кличко: У столиці вже вакцинували майже 30 тисяч людей

Мер Києва зауважив, що в світі переговори щодо поставок вакцини відбуваються на державному рівні

Київ працює над тим, щоб отримати вакцину

У столиці вже вакцинували майже 30 тисяч людей. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив в ефірі телеканалу «Україна-24».

«Столиця отримала від МОЗ 42 600 доз вакцини. Майже 30 тисяч людей у Києві вже вакцинували. Вакцина ще є», – сказав Кличко.

Разом з тим, мер Києва зауважив, що у світі переговори щодо поставок вакцини відбуваються на державному рівні. Містам же окремо дуже складно вести переговори. Але Київ працює над тим, щоб отримати вакцину.

Віталій Кличко наголосив, що особисто веде переговори, щоб місто напряму від виробника змогло закупити вакцину для киян. Переговори відбуваються із різними виробниками сертифікованої вакцини.

«Ми знаємо, яка складна сьогодні ситуація із затримкою поставок в інші країни - Німеччину, Австрію, Францію. Але я роблю на своєму рівні все можливе, щоб Київ отримав вакцину. Ми на Київраді раніше ухвалили рішення і виділили кошти на її закупівлю. І робимо все можливе, аби якнайшвидше україська столиця отримала вакцину», – наголосив Віталій Кличко.

Тим часом, за добу в Києві виявили 1848 підтверджених випадків захворювання на коронавірус (всього з початку пандемії 172 403).