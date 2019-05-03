Пограбування будинку нардепа Пинзеника: поліція розшукує чотирьох зловмисників



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За словами джерел, злочинці зв’язали нардепа Павла Пинзеника та його дружину і змусили їх відкрити сейф

За фактом розбійного нападу на будинок депутата Пинзеника відкрито кримінальне провадження за ст. 187 Кримінального кодексу України

За вчинення розбійного нападу на будинок нардепа Павла Пинзеника поліція Київщини розшукує зловмисників.

Про це 3 травня повідомляє прес-служба поліції Київської області.

«Сьогодні вночі у смт Глеваха четверо невідомих осіб у темному одязі та балаклавах проникли до одного з будинків. Нападники зв’язали господарів і під загрозою застосування насильства змусили віддати велику суму грошей в іноземній валюті. Після чого зникли у невідомому напрямку», - заявили в поліції.

Зазначається, що наразі на місці події працюють слідчо-оперативні групи Васильківського відділу поліції та столичної області, керівництво Головного управління, оперативники кримінальної поліції, криміналісти, кінологи.

За фактом розбійного нападу відкрито кримінальне провадження за ст. 187 Кримінального кодексу України.

Тривають оперативно-розшукові заходи щодо встановлення місцезнаходження зловмисників.

Раніше ЗМІ повідомили, що в селищі Глеваха Васильківського району на Київщині у ніч на 3 травня група зловмисників увірвалася в будинок нардепа від «Народного фронту» Павла Пинзеника. За словами джерел, злочинці зв’язали нардепа та його дружину і змусили їх відкрити сейф.