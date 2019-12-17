Поліція демонтувала намети протестувальників на Грушевського



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Поліцейські прибрали намети учасників акції протесту Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Поліція затримала найбільш активних учасників сутичок

Правоохоронці демонтували військові намети, встановлені протестувальниками на вулиці Грушевського, та затримали найбільш активних учасників акції у центрі Києва.

Про це повідомляє пресслужба столичної поліції.

«Попри всі заклики правоохоронців не порушувати норми чинного законодавства, організатори та учасники акції не виконали вимоги поліцейських. Натомість вони влаштували сутичку, застосовували палиці і кидали каміння. У результаті постраждало двоє правоохоронців, їх доставили в лікарню», - повідомили в поліції.

«Після цього, незважаючи на прохання співробітників поліції діалогу припинити противні дії, громадяни спробували встановити ще один військовий намет, ігноруючи попередження та застереження правоохоронців», - додали правоохоронці.

На цей час поліцейські демонтували намети. Найбільш активних учасників затримали, їх доставляють в управління поліції. Після отримання показів їх діям буде надана правова оцінка.

Як повідомляв «Главком», під час першої спроби мітингувальників, серед яких представники Національних дружин та Нацкорпусу, встановити намети сталися сутички з правоохоронцями.

Згодом учасники акції протесту проти запровадження ринку землі встановили намет на проїжджій частині вулиці Грушевського біля готелю «Київ».

Як повідомлялося, внаслідок сутички біля Верховної Ради України постраждали двоє правоохоронців. Їх доставили у лікарню для надання медичної допомоги.

За підозрою у скоєнні протиправних дій до територіального управління поліції доставили одного активного учасника інциденту. Після з’ясування усіх обставини його діям буде надана правова оцінка.