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    Посеред дороги на Грушевського з’явився намет (фото)

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    Правоохоронці поки що не зносять намет - Посеред дороги на Грушевського з’явився намет (фото)
    Правоохоронці поки що не зносять намет
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    На проїжджій частині поки що стоїть один намет

    Учасники акції протесту проти запровадження ринку землі встановили намет на проїжджій частині вулиці Грушевського біля готелю «Київ».

    Поряд на огорожі Маріїнського парку активісти вивісили банер з написом «Ні – продажу землі іноземцям», повідомляє кореспондент «Главкома».

    Під час першої спроби мітингувальників, серед яких представники Національних дружин та Нацкорпусу, встановити намети сталися сутички з правоохоронцями.

    Наразі на проїжджій частині стоїть один намет учасників акції протесту.

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    Посеред дороги на Грушевського з’явився намет (фото)
    Посеред дороги на Грушевського з’явився намет (фото)
    Посеред дороги на Грушевського з’явився намет (фото)
    Посеред дороги на Грушевського з’явився намет (фото)
    Посеред дороги на Грушевського з’явився намет (фото)
    Посеред дороги на Грушевського з’явився намет (фото)
    Посеред дороги на Грушевського з’явився намет (фото)
    Посеред дороги на Грушевського з’явився намет (фото)
    Посеред дороги на Грушевського з’явився намет (фото)
    Посеред дороги на Грушевського з’явився намет (фото)
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    Правоохоронці очепили цю локацію мітингувальників.

    Нагадаємо, сьогодні у центрі столиці проходить одночасно кілька акцій протесту, одна з яких спрямована проти ухвалення законопроекту щодо гармонізації законодавства у сфері запобігання та протидії дискримінації з правом Європейського Союзу, який нібито знищує свободу віросповідання.

    Біля стін парламенту зібралися кілька десятків протестувальників, які виступають проти прийняття закону № 0931, який нардепи планують голосувати 17 грудня. Спочатку люди з плакатами стояли на площі біля парламенту, а згодом перемістилися на Банкову, до Офісу президента.

    Національна поліція України Верховна Рада Київ земля бійка активісти протести у Києві
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