Кількість постраждалих під час сутичок під Радою зросла



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Постраждалого протестувальника забрала швидка допомога Фото: РБК-Україна

Серед постраждалих є журналісти

Під час сутичок біля Верховної Ради України, крім двох правоохоронців, постраждав протестувальник і двоє журналістів.

Станом на 14:00, як мінімум одного протестувальника без свідомості забрала швидка допомога, повідомляє РБК-Україна. Попередньо, у потерпілого травма голови.

За даними Громадського, журналістку телеканалу Вікторію Рощину та оператора Олексія Нікуліна під час сутичок забризкали сльозогінним газом.

Також у журналістки з рук вибили телефон, коли вона фільмувала сутички. Крім того, у бік журналістів летіли палки від наметів, які протестувальники хотіли встановити біля будівлі парламенту.

Як повідомлялося, внаслідок сутички біля Верховної Ради України постраждали двоє правоохоронців. Їх доставили у лікарню для надання медичної допомоги.

За підозрою у скоєнні протиправних дій до територіального управління поліції доставили одного активного учасника інциденту. Після з’ясування усіх обставини його діям буде надана правова оцінка.



