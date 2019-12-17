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    Кількість постраждалих під час сутичок під Радою зросла

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    Постраждалого протестувальника забрала швидка допомога - Кількість постраждалих під час сутичок під Радою зросла
    Постраждалого протестувальника забрала швидка допомога
    Фото: РБК-Україна

    Серед постраждалих є журналісти

    Під час сутичок біля Верховної Ради України, крім двох правоохоронців, постраждав протестувальник і двоє журналістів.

    Станом на 14:00, як мінімум одного протестувальника без свідомості забрала швидка допомога, повідомляє РБК-Україна. Попередньо, у потерпілого травма голови.

    За даними Громадського, журналістку телеканалу Вікторію Рощину та оператора Олексія Нікуліна під час сутичок забризкали сльозогінним газом.

    Також у журналістки з рук вибили телефон, коли вона фільмувала сутички. Крім того, у бік журналістів летіли палки від наметів, які протестувальники хотіли встановити біля будівлі парламенту.

    Як повідомлялося, внаслідок сутички біля Верховної Ради України постраждали двоє правоохоронців. Їх доставили у лікарню для надання медичної допомоги.

    За підозрою у скоєнні протиправних дій до територіального управління поліції доставили одного активного учасника інциденту. Після з’ясування усіх обставини його діям буде надана правова оцінка.
    Як повідомляв «Главком», під час першої спроби мітингувальників, серед яких представники Національних дружин та Нацкорпусу, встановити намети сталися сутички з правоохоронцями

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    Кількість постраждалих під час сутичок під Радою зросла
    Кількість постраждалих під час сутичок під Радою зросла
    Кількість постраждалих під час сутичок під Радою зросла
    Кількість постраждалих під час сутичок під Радою зросла
    Кількість постраждалих під час сутичок під Радою зросла
    Кількість постраждалих під час сутичок під Радою зросла
    Кількість постраждалих під час сутичок під Радою зросла
    Кількість постраждалих під час сутичок під Радою зросла
    Кількість постраждалих під час сутичок під Радою зросла
    Кількість постраждалих під час сутичок під Радою зросла
    Кількість постраждалих під час сутичок під Радою зросла
    Кількість постраждалих під час сутичок під Радою зросла
    Кількість постраждалих під час сутичок під Радою зросла
    Кількість постраждалих під час сутичок під Радою зросла
    Кількість постраждалих під час сутичок під Радою зросла
    Кількість постраждалих під час сутичок під Радою зросла


    Згодом учасники акції протесту проти запровадження ринку землі встановили намет на проїжджій частині вулиці Грушевського біля готелю «Київ».
    Національна поліція України Верховна Рада Київ бійка протести у Києві
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