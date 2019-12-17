Кількість постраждалих під час сутичок під Радою зросла
Серед постраждалих є журналісти
Під час сутичок біля Верховної Ради України, крім двох правоохоронців, постраждав протестувальник і двоє журналістів.
Станом на 14:00, як мінімум одного протестувальника без свідомості забрала швидка допомога, повідомляє РБК-Україна. Попередньо, у потерпілого травма голови.
За даними Громадського, журналістку телеканалу Вікторію Рощину та оператора Олексія Нікуліна під час сутичок забризкали сльозогінним газом.
Також у журналістки з рук вибили телефон, коли вона фільмувала сутички. Крім того, у бік журналістів летіли палки від наметів, які протестувальники хотіли встановити біля будівлі парламенту.
Як повідомлялося, внаслідок сутички біля Верховної Ради України постраждали двоє правоохоронців. Їх доставили у лікарню для надання медичної допомоги.