Сутичка під Радою: є постраждалі і затримані поліцією



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Штовханина мітингувальників з поліцейськими переросла в сутичку Фото: Станіслав Груздєв, Главком

До лікарні потрапили двоє поліціянтів

У вівторок, 17 грудня, внаслідок сутички біля Верховної Ради України постраждали кілька співробітників поліції.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

«Сьогодні, всупереч анонсованій організаторами мирній акції, окремі учасники заходів намагалися встановити на проїжджій частині на вулиці Грушевського військовий намет. Правоохоронці зупинили громадян та почали проводити з ними профілактичну бесіду з метою недопущення вчинення правопорушень, але мітингувальники розпочали з поліцейськими штовханину, яка переросла в сутичку», - йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, внаслідок конфліктної ситуації тілесні ушкодження отримали двоє поліцейських. Їх доставили у лікарню для надання медичної допомоги.

За підозрою у скоєнні протиправних дій до територіального управління поліції доставили одного активного учасника інциденту. Після з’ясування усіх обставини його діям буде надана правова оцінка.

Поліція Києва вкотре звертається до організаторів та учасників акцій з проханням дотримуватись вимог чинного законодавства та не порушувати громадський порядок.

Як повідомляв «Главком», під час першої спроби мітингувальників, серед яких представники Національних дружин та Нацкорпусу, встановити намети сталися сутички з правоохоронцями.

Згодом учасники акції протесту проти запровадження ринку землі встановили намет на проїжджій частині вулиці Грушевського біля готелю «Київ».