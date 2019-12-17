Біля Ради сталися сутички (фото, відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сутички сталися між мітингувальниками і правоохоронцями Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Учасники акції протесту проти запровадження ринку землі побилися з правоохоронцями

Поблизу Верховної Ради, біля готелю «Київ», сталися сутички між учасниками акції протесту та правоохоронцями.

Як відомо, сьогодні під парламентом триває одразу кілька акцій, зокрема, проти запровадження ринку землі.

Як повідомляє кореспондент «Главкома», мітингувальники, серед яких представники Національних дружин та Нацкорпусу, почали встановлювати намети біля готелю. Правоохоронці намагалися завадити цьому. Хтось із учасників акції протесту кинув у поліцейських зеленку, після чого почалася бійка.

Зараз протестувальники встановлюють намети на проїжджій частині вулиці Грушевського.

Наразі немає офіційної інформації про затриманих чи постраждалих у результаті сутичок.