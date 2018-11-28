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    Новини

    Поліція не дала провести у Києві сходу кримінальних авторитетів

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    <p>У поліції обіцяють &laquo;бити&raquo; злодіїв, щоб вони не почували себе в Україні вільно</p> - Поліція не дала провести у Києві сходу кримінальних авторитетів

    У поліції обіцяють «бити» злодіїв, щоб вони не почували себе в Україні вільно

    У Києві мали зібратися 47 представників криміналітету і «бізнесменів»

    У Києві 26 листопада працівники Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції перервали сходку кримінальних авторитетів. Про це поінформував перший заступник голови Національної поліції В'ячеслав Аброськін.

    За його словами, у зустрічі мали взяти 47 представників криміналітету, а також ряд впливових «бізнесменів» Донеччини. Вони зібралися під приводом «вшанування пам'яті померлого ще у 2011 році колишнього утримувача «злодійського общака» України «злодія в законі» на прізвисько «Мамед».

    Аброськін відзначив, що працівники Департаменту стратегічних розслідувань за останні два місяці зібрали матеріали на 442 «злодіїв в законі», які знаходяться на свободі та проживають на території колишніх країн СНД та Європи, зокрема для 256 з них СБУ та Державною міграційної службою були виставлені заборони на в'їзд до України.

    «Не буде такого, щоб злодії почували себе в Україні вільно. Де буде можливість, там будемо їх «битимемо», - додав посадовець.

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    Поліція не дала провести у Києві сходу кримінальних авторитетів
    Поліція не дала провести у Києві сходу кримінальних авторитетів
    Поліція не дала провести у Києві сходу кримінальних авторитетів

    Нагадаємо, на початку серпня в Кіровоградській області відбулася сходка так званих кримінальних авторитетів Кіровоградщини, яка завершилася затриманнями.

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