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    Кримінал

    Сходка кримінальних авторитетів на Кіровоградщині завершилася масовими затриманнями: фото

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    Сходка кримінальних авторитетів на Кіровоградщині завершилася масовими затриманнями: фото

    Були затримані більше 30 людей

    В Кіровоградській області відбулася сходка так званих кримінальних авторитетів Кіровоградщини, яка завершилася затриманнями. Про це повідомив В'ячеслав Аброськін, перший заступник голови Національної поліції України — начальник кримінальної поліції.

    «Приводом для даної «зустрічі на природі» було призначення «смотрящєго» за Світловодськом, і вирішення спірних питань, але все пішло не по їх «затвердженому сценарію», не дивлячись на благословення «злодія в законі» на прізвисько «Хохол», - написав у Facebook Аброськін.

    «Шановному», щойно призначеному наглядачу за Світловодськом, та його «друзям» в кількості більше ніж 30 осіб, таких же «мурчащих» прийшлося лягти мордою у землю», - відзначив заступник голови поліції.

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    Сходка кримінальних авторитетів на Кіровоградщині завершилася масовими затриманнями: фото
    Сходка кримінальних авторитетів на Кіровоградщині завершилася масовими затриманнями: фото
    Сходка кримінальних авторитетів на Кіровоградщині завершилася масовими затриманнями: фото
    Сходка кримінальних авторитетів на Кіровоградщині завершилася масовими затриманнями: фото
    Сходка кримінальних авторитетів на Кіровоградщині завершилася масовими затриманнями: фото
    Сходка кримінальних авторитетів на Кіровоградщині завершилася масовими затриманнями: фото

    Аброськін закликав криміналітет «звикати» до таких ситуацій.

    Нагадаємо, напередодні Національна поліція екстрадувала до Азербайджану довірену особу «злодія в законі» на прізвисько «Гуллі».

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