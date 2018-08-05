Сходка кримінальних авторитетів на Кіровоградщині завершилася масовими затриманнями: фото



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Були затримані більше 30 людей

В Кіровоградській області відбулася сходка так званих кримінальних авторитетів Кіровоградщини, яка завершилася затриманнями. Про це повідомив В'ячеслав Аброськін, перший заступник голови Національної поліції України — начальник кримінальної поліції.

«Приводом для даної «зустрічі на природі» було призначення «смотрящєго» за Світловодськом, і вирішення спірних питань, але все пішло не по їх «затвердженому сценарію», не дивлячись на благословення «злодія в законі» на прізвисько «Хохол», - написав у Facebook Аброськін.

«Шановному», щойно призначеному наглядачу за Світловодськом, та його «друзям» в кількості більше ніж 30 осіб, таких же «мурчащих» прийшлося лягти мордою у землю», - відзначив заступник голови поліції.

Аброськін закликав криміналітет «звикати» до таких ситуацій.

Нагадаємо, напередодні Національна поліція екстрадувала до Азербайджану довірену особу «злодія в законі» на прізвисько «Гуллі».