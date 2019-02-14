Поліція оголосила підозру чотирьом активістам за штурм відділку у Києві



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Поліцією було затримано близько 40 осіб

9 лютого біля Подільського управління поліції сталися сутичка між активістами і правоохоронцями

За спробу прорватися до Подільського управління поліції в Києві повідомлено про підозру чотирьом особам. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook очільник Нацполіції України Сергій Князев.

«Чотирьом особам за спробу прорватися в управління поліції Подільського району м. Києва оголошено підозру за ч. 2 ст. 342 Кримінального кодексу України. Слідство щодо решти присутніх там радикально налаштованих молодиків ще триває. Усі їхні вчинки отримають оцінку відповідно до букви Закону», - написав він.

Князєв підкреслив, що Національна поліція «є аполітичною і завжди залишатиметься на засадах законності та верховенства права».

Нагадаємо, 9 лютого активістів, які були на акції «Хто замовив Катю Гандзюк?» під час мітингу Юлії Тимошенко, затримали та побили правоохоронці. За даними поліції, у цих осіб були виявлені зеленка, газові балончики та ножі. Окрім того, стверджується, що молоді люди були із прикритими обличчями.

Потім столична поліція заявила, що невідомі спробували штурмувати управління поліції у Києві. Було затримано близько 40 осіб.

Також у мережі було оприлюднено відео побиття в Подільському управлінні поліції в Києві активістів, які були перед цим затримані поліцією.

Князєв відреагував на побиття активістів. Він вважає, що інцидент став наслідком загострення виборчого процесу. Князєв також заявив, що поліція буде діяти «законно, адекватно, але безкомпромісно».

У вівторок, 12 лютого, Печерський суд столиці на 2 місяці заарештував працівника поліції Василя Мельникова, який підозрюється у перевищені повноважень під час затримання порушників правопорядку біля Подільського управління поліції. Проте, його відпустили під заставу. За нього вніс 115 тисяч гривень кандидат у президенти від «Соціалістичної партії України» Ілля Кива.