Поліцейського, який побив активіста, відпустили під заставу



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Василя Мельникова підозрюють у перевищенні службових повноважень

За Мельникова внесли заставу 115 тисяч грн

Поліцейського Василя Мельникова, який побив активіста під час акції «Хто замовив Катю Гандзюк?», відпустили під заставу. За поліцейського, якого заарештували за підозрою у перевищенні службових повноважень під час затримання активістів, вніс 115 тисяч гривень кандидат у президенти від «Соціалістичної партії України» Ілля Кива. Про це йдеться на його сторінці у Facebook.

12 лютого Мельникова відправили під варту на два місяці з правом застави в розмірі 115 тисяч гривень. Йому інкримінують перевищення влади або службових повноважень, що супроводжувалося насильством. Поліцейському загрожує від трьох до вісьмох років позбавлення волі.

Нагадаємо, 9 лютого активістів, які були на акції «Хто замовив Катю Гандзюк?» під час мітингу Юлії Тимошенко, затримали та побили правоохоронці. За даними поліції, у цих осіб були виявлені зеленка, газові балончики та ножі. Окрім того, стверджується, що молоді люди були із прикритими обличчями.

Потім столична поліція заявила, що невідомі спробували штурмувати управління поліції у Києві. Було затримано близько 40 осіб.

Також у мережі було оприлюднено відео побиття в Подільському управлінні поліції в Києві активістів, які були перед цим затримані поліцією на мітингу кандидата в президенти Юлії Тимошенко.

Голова Національної поліції Сергій Князєв відреагував на побиття активістів. Він вважає, що інцидент став наслідком загострення виборчого процесу. Князєв також заявив, що поліція буде діяти «законно, адекватно, але безкомпромісно».

Через побиття поліцією у Подільському управлінні поліції Києва активістів руху «Хто замовив Катю Гандзюк?», що були затримані під час мітингу кандидата у президенти Юлії Тимошенко, порушено кримінальне провадження.

Ввечері 9 лютого кілька десятків активістів обстріляли з салютних установок спецкомлекс «Фортеця», де проживає міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.