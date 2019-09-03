Поліція перекваліфікувала справу нападу бориспільського чиновника Годунка на активіста



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Секретар Бориспільської міськради Ярослав Годунок побився з переселенцем з Луганської області

Слідчий вбачає в діях Ярослава Годунка ознаки хуліганства

Поліція перекваліфікувала кримінальне провадження за фактом нападу секретаря Бориспільської міськради Ярослава Годунка на активіста у приміщенні мерії. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Слідчими Бориспільського відділу поліції розслідується кримінальне провадження, відкрите 29 серпня, за ст.125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

В ході розслідування вказаного провадження, допиту свідків, перегляду записів з камер відеоспостереження та проведення слідчих експериментів, слідчий вбачає в діях чоловіка наявні ознаки хуліганських дій, у зв'язку з чим виніс постанову про його перекваліфікацію на злочин, передбачений ч.1 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Наразі матеріали зазначеного кримінального провадження направлені до прокуратури для вивчення та погодження повідомлення про підозру правопорушнику.

Як повідомлялося, Годунок у приміщенні Бориспільської міськради побився з переселенцем з Луганської області.

Нагадаємо, 10 липня під час зустрічі з активом Київської області президент Володимир Зеленський вигнав секретаря міськради Борисполя Ярослава Годунка.

Відразу після інциденту Годунок заявив, що збирається подавати до суду на президента.

Пізніше Годунок оконфузився в прямому ефірі телеканалу Zik.

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