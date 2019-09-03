Поліція розслідує напад бориспільського чиновника Годунка на активіста у міськраді (відео)



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Ярослав Годунок під час наради з президентом у липні, коли Зеленський вигнав чиновника із зали

Про напад, який стався 29 серпня, поліції стало відомо із соціальних мереж

Секретар Бориспільської міської ради Ярослав Годунок напав на громадського активіста в будівлі міськради.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Київської області.

Зазначається, що про напад, який стався 29 серпня, поліції стало відомо із соціальних мереж.

«Після отримання повідомлення до міської ради Борисполя одразу виїхала слідчо-оперативна група, яка встановила та допитала свідків. У процесуальному порядку вилучила відео з камер спостереження, вивчила його та долучила до матеріалів кримінального провадження», - заявили в поліції.

Зазначається, що тривають процесуальні слідчі дії з метою документування обставин вчиненого кримінального правопорушення.

«Слідчі подали клопотання до суду з метою отримання тимчасового доступу до медичної документації та подальшого призначення судово-медичної експертизи. Вона буде призначена після одужання побитого громадянина й визначить тяжкість нанесених тілесних ушкоджень», - повідомили в поліції.

За даним фактом слідчими розслідується кримінальне провадження за ст.125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Готується проект підозри для подальшого направлення до прокуратури області і оголошення підозри нападнику.

ЗМІ повідомляють, що Годунок побився з переселенцем з Луганської області.

Нагадаємо, 10 липня під час зустрічі з активом Київської області президент Володимир Зеленський вигнав секретаря міськради Борисполя Ярослава Годунка.

Відразу після інциденту Годунок заявив, що збирається подавати до суду на президента.

Пізніше Годунок оконфузився в прямому ефірі телеканалу Zik.