Прокуратура прийшла з обшуками в Київське міське бюро технічної інвентаризації

Обшуки тривають у Київському БТІ та ще 15 підприємствах столиці, Київської області та Чернігова

Справа стосується розтрати бюджетних коштів у сумі близько 12 млн грн

Шевченківська окружна прокуратура Києва спільно зі слідчими поліції та за оперативного супроводження СБУ проводить обшуки у службових приміщеннях Комунального підприємства «Київське міське бюро технічної інвентаризації» та ряду інших підприємств за фактом розтрати бюджетних коштів у сумі близько 12 млн грн. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

У ході досудового розслідування встановлено, що у період 2018-2021 років посадовці КП КМР «Київське міське бюро технічної інвентаризації», за попередньою змовою із службовими особами ПП «Лабораторія Інформаційних технологій» та ряду інших підприємств, вчинили розтрату та привласнення бюджетних коштів, що призначались для закупівлі послуг з обробки даних, шляхом їх незаконного перерахування на рахунки ризикових суб’єктів господарювання.

За результатами проведеного аналітичного дослідження фахівцями Управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ ДПС у Києві у фінансовій та господарській діяльності комунального підприємства виявлено численні порушення.

22 жовтня на підставі ухвал суду в офісних приміщеннях комунального та інших підприємств на території Києва, Чернігова, а також Київської області проводяться 16 обшуків з метою відшукання первинних фінансових документів та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень.

Нагадаємо, 22 жовтня правоохоронці проводять обшуки на київських підприємствах-перевізниках відходів та на сміттєвих полігонах.