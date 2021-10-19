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    Прокуратура провела обшуки в «Київтеплоенерго» і вручила підозри посадовцям

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    Вручено підозру директору СП &laquo;Київські теплові мережі&raquo; КП &laquo;Київтеплоенерго&raquo;&nbsp; - Прокуратура провела обшуки в «Київтеплоенерго» і вручила підозри посадовцям
    Вручено підозру директору СП «Київські теплові мережі» КП «Київтеплоенерго» 
    Фото: Київська міська прокуратура

    Встановлено завищення вартості робіт під час капітального ремонту аварійної ділянки теплових мереж на вул. Антонова

    У вівторок, 19 жовтня, Солом'янська окружна прокуратура Києва спільно з відділом по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Головного управління СБУ у Києві та Київській області проводить обшуки у службових приміщеннях КП «Київтеплоенерго» в межах кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

    Згідно з матеріалами слідства, між СП «Київські теплові мережі» КП «Київтеплоенерго» та приватним підприємством укладено договір щодо капітального ремонту аварійної ділянки теплових мереж на вул. Антонова у Солом’янському районі Києва.

    У ході перевірки аудитом КМДА та КП «Київекспертиза» встановлено завищення вартості виконаних робіт та неефективне використання коштів через завищення вартості використаних матеріалів на суму понад 1,5 млн грн.

    За результатами проведених слідчих дій директору СП «Київські теплові мережі» КП «Київтеплоенерго» повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України (службова недбалість), колишньому директору підрядної організації – у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України (заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене у особливо великих розмірах та службове підроблення).

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    Прокуратура провела обшуки в «Київтеплоенерго» і вручила підозри посадовцям
    Прокуратура провела обшуки в «Київтеплоенерго» і вручила підозри посадовцям
    Прокуратура провела обшуки в «Київтеплоенерго» і вручила підозри посадовцям

    Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів. Проведені слідчі дії не позначилися на роботі комунального підприємства – воно працює у звичному режимі.

    Теги: обшук прокуратура СБУ Київ кримінал Київтеплоенерго
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    Прокуратура провела обшуки в «Київтеплоенерго» і вручила підозри посадовцям