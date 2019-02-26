Поліція відкрила справу проти вандала, який пошкодив портрети Шевченка в столичному метро



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Поліція має намір звернутися до керівництва Київського метрополітену з проханням повідомити, де зараз знаходяться картини

Поліції необхідно встановити матеріальну цінність знищених творів мистецтва та встановити мотив особи, яка вчинила правопорушення

Поліція Києва відкрила кримінальне провадження за фактом знищення націоналістом Юрієм Павленком (Хортом) стилізованих портретів поета Тараса Шевченка на виставці у підземці «Квантовий стрибок Шевченка. Метро».

Про це повідомляють «Українські Новини» з посиланням на начальника управління поліції у Київському метрополітені Михайла Ніконова.

Він зазначив, що 17 лютого, коли були знищені картини, у поліцію ніхто не звертався із проханням відкрити кримінальне провадження. Натомість 25 лютого до правоохоронців звернувся потерпілий художник Олександр Грехов.

«Його заява надійшла до нас тільки вчора. За його заявою ми внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 194 (свідоме знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу, наразі досудове слідство триває», - повідомив Ніконов.

За його словами, на цей момент ще рано говорити про підозру кому-небудь, бо поліції необхідно встановити матеріальну цінність знищених творів мистецтва та встановити мотив особи, яка вчинила правопорушення.

Поліція має намір звернутися до керівництва Київського метрополітену з проханням повідомити, де зараз знаходяться картини Грехова.

Нагадаємо, раніше у столичній підземці відкрилась виставка на честь Тараса Шевченка. Вона була організована Національним музеєм Тараса Шевченка, Київською підземкою та ілюстратором Олександром Греховим.

У метро розмістили серію плакатів. На них Тарас Шевченко зображений в образах культових персонажів, зокрема, Гаррі Поттера, Термінатора, Джека Горобця та інших.

Цими вихідними більшість постерів виставки було знищено молодим чоловіком, озброєним ножем.

18 лютого стало відомо, що виставка «Квантовий стрибок Шевченка. Метро» у столичній підземці закривається достроково через вандалізм.

Націоналіст Юрій Павленко (Хорт) визнав, що це він пошкодив виставку «Квантовий стрибок Шевченка» на станції метро «Тараса Шевченка» у Києві та пояснив свій мотив.

Згодом націоналіст Хорт оголосив про пошук місцезнаходження митця Олександра Грехова.