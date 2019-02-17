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    Культура

    У столичному метро молодий чоловік ножем порізав портрети Шевченка

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    <p>Все сталося на станції &laquo;Тараса Шевченка&raquo;</p> <div></div> - У столичному метро молодий чоловік ножем порізав портрети Шевченка

    Все сталося на станції «Тараса Шевченка»

    Інцидент вдалося зняти на відео

    У Києві у столичному метрополітені невідомий чоловік понівечив сучасні портрети українського письменника і художника Тараса Шевченка. Про це повідомляє «Оперативний Київ».

    Інцидент стався на станції метро «Тараса Шевченка». Дії чоловіка зняла на відео дівчина, яка проходила повз.

    Нагадаємо, минулого тижня у столичній підземці відкрилась виставка на честь Тараса Шевченка. Вона була організована Національним музеєм Тараса Шевченка, Київською підземою та ілюстратором Олександром Греховим.

    У метро розмістили серію плакатів. На них Тарас Шевченко зображений в образах культових персонажів, зокрема, Гаррі Поттера, Термінатора, Джека Горобця та інших.

    Виставка діятиме до 10 березня.

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