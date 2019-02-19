Вандал, який пошкодив у Києві виставку про Шевченка, пояснив свої мотиви



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У Києві вандал зіпсував на станції метро «Тараса Шевченка» портрети поета

Чоловік повідомив, що йому невідомо, чи порушувала поліція провадження за фактом його дій

Націоналіст Юрій Павленко (Хорт) визнав, що це він пошкодив виставку «Квантовий стрибок Шевченка» на станції метро «Тараса Шевченка» у Києві та пояснив свій мотив.

Як повідомив Павленко у коментарі «Громадському», виставка «образила його національні почуття».

На питання, чи може чоловік підтвердити, що це він пошкодив постери із Шевченком у метро Києва, Павленко відповів:

«Я не планував себе якимось чином спростовувати… це відео якоїсь перехожої, яка не зрозуміла напевно моїх мотивів і взялась знімати».

Також він повідомив, що йому невідомо, чи порушувала поліція провадження за фактом його дій. «До мене ніхто не звертався», - пояснив він.

«В правилах користування метрополітену написано, що заборонено наносити написи і наклеювати рекламну продукцію… а про зняття реклами нічого не сказано. З адміністративної точки зору я не вбачаю тут ніяких порушень. Стосовно кримінальних - це теж дурня», - додав Павленко.

Водночас він вважає, що навпаки, художника - автора цієї виставки можна притягнути до кримінальної відповідальності за статтею 161 КК України, бо він «образив національні почуття». Також він наголосив, що це було мотивом його дій.

«Насправді коли я туди прийшов… там уже не було двох картин», - сказав активіст, пояснивши, що окрім нього також хтось пошкоджував картини.

Нагадаємо, раніше у столичній підземці відкрилась виставка на честь Тараса Шевченка. Вона була організована Національним музеєм Тараса Шевченка, Київською підземкою та ілюстратором Олександром Греховим.

У метро розмістили серію плакатів. На них Тарас Шевченко зображений в образах культових персонажів, зокрема, Гаррі Поттера, Термінатора, Джека Горобця та інших.

Цими вихідними більшість постерів виставки було знищено молодим чоловіком, озброєним ножем.

18 лютого стало відомо, що виставка «Квантовий стрибок Шевченка. Метро» у столичній підземці закривається достроково через вандалізм.