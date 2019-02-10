Шевченко-Гаррі Поттер: У столичній підземці відкрилась виставка на честь письменника



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У метро запущений «Проект «Квантовий стрибок Шевченка»

Національний музей Тараса Шевченка, Київська підземка та ілюстратор Олександр Грехов презентували виставку «Квантовий стрибок Шевченка. Метро» у столичному метрополітені. Про це інформує прес-служба підземки.

У метро розмістили серію плакатів. На них Тарас Шевченко зображений в образах культових персонажів, зокрема, Гаррі Поттера, Термінатора, Джека Горобця та інших.

«Проект «Квантовий стрибок Шевченка» – це сплав вільнодумства та науки, це спроба осучаснити старе та архівувати популярні культурні образи. Це мандрівка з українським Вергілієм – Тарасом Григоровичем, де глядач часто бере на себе роль самого Шевченка», - йдеться у повідомленні.

Виставка діятиме до 10 березня.