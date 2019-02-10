  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Шевченко-Гаррі Поттер: У столичній підземці відкрилась виставка на честь письменника

    • Розсилка
    Шевченко-Гаррі Поттер: У столичній підземці відкрилась виставка на честь письменника

    У метро запущений «Проект «Квантовий стрибок Шевченка»

    Національний музей Тараса Шевченка, Київська підземка та ілюстратор Олександр Грехов презентували виставку «Квантовий стрибок Шевченка. Метро» у столичному метрополітені. Про це інформує прес-служба підземки.

    У метро розмістили серію плакатів. На них Тарас Шевченко зображений в образах культових персонажів, зокрема, Гаррі Поттера, Термінатора, Джека Горобця та інших.

    «Проект «Квантовий стрибок Шевченка» – це сплав вільнодумства та науки, це спроба осучаснити старе та архівувати популярні культурні образи. Це мандрівка з українським Вергілієм – Тарасом Григоровичем, де глядач часто бере на себе роль самого Шевченка», - йдеться у повідомленні.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    Шевченко-Гаррі Поттер: У столичній підземці відкрилась виставка на честь письменника
    Шевченко-Гаррі Поттер: У столичній підземці відкрилась виставка на честь письменника
    Шевченко-Гаррі Поттер: У столичній підземці відкрилась виставка на честь письменника
    Шевченко-Гаррі Поттер: У столичній підземці відкрилась виставка на честь письменника
    Шевченко-Гаррі Поттер: У столичній підземці відкрилась виставка на честь письменника

    Виставка діятиме до 10 березня.

    Читайте також
    метро Тарас Шевченко виставка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ