Через вандалізм виставка «Квантовий стрибок Шевченка» у метро закривається



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Більшість постерів виставки було знищено

Озброєний ножем чоловік порізав картини

Виставка «Квантовий стрибок Шевченка. Метро» у столичній підземці закривається достроково через вандалізм. Про це повідомляє Національний музей Тараса Шевченка, що є одним із організаторів виставки.

«Цими вихідними більшість постерів виставки було знищено молодим чоловіком, озброєним ножем. За 10 днів експонування виставки організатори отримали сотні позитивних відгуків від відвідувачів. Радість від впізнання, неочікувані паралелі, сміх, хороший настрій і бажання прочитати/перечитати Шевченка – основний меседж цих повідомлень. Звісно, не обійшлося без негативних коментарів, ми очікували такої реакції, але сподівались цивілізованого діалогу. В цьому і полягає місія музею – щоденними і планомірними кроками сприяти популяризації Тараса Шевченка, як людини, поета, художника, живої особистості», – йдеться в повідомленні музею у Facebook.

У музеї зазначили, що мистецтво – простір діалогу. «Діалогу поколінь, діалогу цінностей, діалогу інституцій. Але діалог – це передусім взаємоповага. Ми проти агресії та вандалізму. Тому колективно вирішили достроково закрити виставку. Безпека пасажирів та відвідувачів виставки важливіша за ідеологічні чи художні амбіції», - підкреслили в музеї.

Нагадаємо, минулого тижня у столичній підземці відкрилась виставка на честь Тараса Шевченка. Вона була організована Національним музеєм Тараса Шевченка, Київською підземкою та ілюстратором Олександром Греховим.

У метро розмістили серію плакатів. На них Тарас Шевченко зображений в образах культових персонажів, зокрема, Гаррі Поттера, Термінатора, Джека Горобця та інших.