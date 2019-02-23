Вандал, який пошкодив виставку про Шевченка, оголосив про пошук її автора



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«Квантовий стрибок Шевченка» - це плюндрування, впевнений націоналіст

Юрій Хорт заявив, що митець Олександр Грехов має отримати заслужене «визнання»

Націоналіст Юрій Павленко (Хорт) оголосив про пошук місцезнаходження митця Олександра Грехова, який є автором виставки «Квантовий стрибок Шевченка» на станції метро «Тараса Шевченка» у Києві. Відповідний пост із фотографіями художника оприлюднений у Facebook.

«Це, власне, автор карикатур на Тараса Шевченка - Олександра Грехова. Багато поціновувачів, критиків питають у мене, де його відшукати, щоб поспілкуватися про його «картини зі смартфону», взяти автограф тощо. Друзі, я не знаю. Але якщо ви знаєте про місця проживання, частого перебування цього чудовго митця - повідомте, будь ласка. Часто такі люди живуть поряд, а ми не звертаємо на них увагу, і вони опиняються у Фінляндії, так і не отримавши заслужених ... слави і визнання в Україні», - написав він.

Постери із модерновими зображеннями Шевченка націоналіст вважає «деформованими зображеннями Кобзаря», на яких зображений «сплюндрований Тарас».

Нагадаємо, раніше у столичній підземці відкрилась виставка на честь Тараса Шевченка. Вона була організована Національним музеєм Тараса Шевченка, Київською підземкою та ілюстратором Олександром Греховим.

У метро розмістили серію плакатів. На них Тарас Шевченко зображений в образах культових персонажів, зокрема, Гаррі Поттера, Термінатора, Джека Горобця та інших.

Цими вихідними більшість постерів виставки було знищено молодим чоловіком, озброєним ножем.

18 лютого стало відомо, що виставка «Квантовий стрибок Шевченка. Метро» у столичній підземці закривається достроково через вандалізм.

Націоналіст Юрій Павленко (Хорт) визнав, що це він пошкодив виставку «Квантовий стрибок Шевченка» на станції метро «Тараса Шевченка» у Києві та пояснив свій мотив.