Поліція викрила кафе на Троєщині, де продавали сурогатний алкоголь

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У кафе продавали алкоголь сумнівної якості

Правоохоронці вилучили близько 100 літрів горілчаних виробів сумнівної якості

Під час відпрацювання території Деснянського району на вулиці Будищанській працівники поліції виявили заклад, де реалізовували спиртні напої без дозвільних документів. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

«Правоохоронці провели огляд приміщення та виявили алкогольні та слабоалкогольні напої, які власниця кафе реалізовувала без відповідних сертифікатів якості та марок акцизного збору. Виявлений товар вилучили та направили на експертизу», - йдеться в повідомленні.

Всього вилучено близько 100 літрів горілчаних виробів сумнівної якості.

Відносно правопорушниці складено протокол за ч. 1 ст. 156 (Порушення правил торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Санкція статті передбачає накладення штрафу до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією предметів торгівлі та виручки, одержаної від продажу предметів торгівлі.