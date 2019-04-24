Поліція викрила киянку за підозрою у збуті наркотиків



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Правопорушницею виявилася 29-річна мешканка столиці Фото: Нацполіція

Правопорушниця займалася розповсюдженням наркотиків, попередньо контактуючи з клієнтами телефоном

Слідчі Подільського управління поліції викрили жінку, яка налагодила збут наркотиків на території району. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

За словами начальника Подільського управління поліції Владислава Іщенка, злочинницею виявилася 29-річна мешканка столиці, яка раніше потрапляла в поле зору правоохоронців за вчинення аналогічного злочину:

«Фігурантку затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ми провели два етапи оперативних закупок наркотичного засобу у киянки та отримані речовини направили на проведення відповідної експертизи. Згідно із висновком експерта, вилучене є наркотичною речовиною метадон», - додав правоохоронець.

Під час досудового розслідування встановлено, що зловмисниця зв’язувалася з потенційними клієнтами телефоном, домовлялася про зустріч, де віддавала наркотики в обмін на гроші.

Слідчі повідомили правопорушниці про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною першою статті 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.