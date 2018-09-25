Поліція затримала іноземця, який «замінував» McDonald's на Хрещатику



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Фото: Інформатор Приміщення ресторану було обстежено вибухотехніками і кінологами

Чоловіку загрожує покарання на строк до шести років позбавлення волі

Чоловіком, який повідомив про «замінування» фаст-фуду на вулиці Хрещатик, виявився 25-річний громадянин іншої держави. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

«Вчора ввечері поліція Печерського управління поліції отримала інформацію, що у приміщені фаст-фуду на вулиці Хрещатик закладено вибухівку. На місце виклику негайно виїхали слідчо-оперативна група територіального управління поліції та спеціалісти профільних служб. Фахівці ретельно обстежили заклад та прилеглу територію: вибухонебезпечних та підозрілих предметів знайдено не було», - йдеться в повідомленні.

Після комплексу оперативних заходів поліцейські швидко встановили чоловіка, який повідомив про замінування, та затримали його у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. «Правопорушником виявився 25-річний громадянин іншої держави. У скоєному він зізнався. Зараз мотиви такого вчинку з’ясовує слідство», - інформують у поліції.

Слідчим відділом Печерського управління поліції відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання на строк до шести років позбавлення волі.

Як повідомлялося, 24 вересня невідомий повідомив про мінування McDonald's, який розташований на вулиці Хрещатик, 19а.