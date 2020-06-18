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    Киянина, який одним ударом вбив покупця в супермаркеті, засудили на сім років

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    <p>35-річний киянин після смертельного удару понад два тижні переховувався від правоохоронців</p> - Киянина, який одним ударом вбив покупця в супермаркеті, засудили на сім років

    35-річний киянин після смертельного удару понад два тижні переховувався від правоохоронців

    Обвинувачений на ґрунті раптово виниклого конфлікту з відвідувачем наніс останньому удар в голову, від якого чоловік впав на підлогу, знепритомнів, а згодом помер

    Чоловіка, який одним ударом вбив людину в столичному супермаркеті, визнано винним в умисному нанесенні тілесних ушкоджень, що спричинили смерть і засуджено до семи років позбавлення волі.

    Про це повідомляє «Київ Оперативний».

    За підтримки державного обвинувачення Київською місцевою прокуратурою № 5 судом оголошено обвинувальний вирок 35-річному киянину, який у ході конфлікту в супермаркеті завдав смертельний удар чоловікові та понад два тижні переховувався від правоохоронців.

    Інцидент трапився на початку квітня 2019 року в торговому центрі на вулиці Калнишевського в Оболонському районі столиці.

    Обвинувачений на ґрунті раптово виниклого конфлікту з відвідувачем наніс останньому удар в голову, від якого чоловік впав на підлогу та знепритомнів. У результаті потерпілий отримав травми у вигляді ушкоджень головного мозку, перелому кісток склепіння і основ черепа. Наступного дня від отриманих травм чоловік помер.

    Вироком Оболонського райсуду обвинуваченого визнано винним за ч. 2 ст. 121 КК України (умисне нанесення тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого) та засуджено до семи років позбавлення волі.

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