Киянина, який одним ударом вбив покупця в супермаркеті, засудили на сім років
35-річний киянин після смертельного удару понад два тижні переховувався від правоохоронців
Обвинувачений на ґрунті раптово виниклого конфлікту з відвідувачем наніс останньому удар в голову, від якого чоловік впав на підлогу, знепритомнів, а згодом помер
Чоловіка, який одним ударом вбив людину в столичному супермаркеті, визнано винним в умисному нанесенні тілесних ушкоджень, що спричинили смерть і засуджено до семи років позбавлення волі.
Про це повідомляє «Київ Оперативний».
За підтримки державного обвинувачення Київською місцевою прокуратурою № 5 судом оголошено обвинувальний вирок 35-річному киянину, який у ході конфлікту в супермаркеті завдав смертельний удар чоловікові та понад два тижні переховувався від правоохоронців.
Інцидент трапився на початку квітня 2019 року в торговому центрі на вулиці Калнишевського в Оболонському районі столиці.
Обвинувачений на ґрунті раптово виниклого конфлікту з відвідувачем наніс останньому удар в голову, від якого чоловік впав на підлогу та знепритомнів. У результаті потерпілий отримав травми у вигляді ушкоджень головного мозку, перелому кісток склепіння і основ черепа. Наступного дня від отриманих травм чоловік помер.
Вироком Оболонського райсуду обвинуваченого визнано винним за ч. 2 ст. 121 КК України (умисне нанесення тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого) та засуджено до семи років позбавлення волі.