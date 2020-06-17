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    У Фастові на Київщині сталося чергове вбивство (фото)

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    На місці злочину працювали криміналісти - У Фастові на Київщині сталося чергове вбивство (фото)
    На місці злочину працювали криміналісти
    Фото: Андрій Нєбитов, Facebook

    Тіло загиблої людини виявлено на вулиці

    У вівторок, 16 червня, ввечері у місті Фастів Київської області сталося чергове вбивство. Повідомлення про злочин надійшло на лінію 102 о 20:33. На місце виїхала слідчо-оперативна група та група реагування Патрульної поліції.

    Про це повідомив очільник Головного управління Нацполіції в Київській області Андрій Нєбитов на своїй сторінці у Facebook.

    Загиблим є молода людина віком близько 30 років. На даний час особа встановлюється.

    До розкриття злочину залучені оперативники карного розшуку ГУ Нацполіції Київщини.

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    У Фастові на Київщині сталося чергове вбивство (фото)
    У Фастові на Київщині сталося чергове вбивство (фото)
    У Фастові на Київщині сталося чергове вбивство (фото)

    Нагадаємо, 7 червня у Фастові сталося вбивство трьох людей.

    Повідомлялося, що в приватному будинку у Фастові 28-річний чоловік убив трьох людей, із пораненням госпіталізували жінку. Зловмисника затримали.

    15 червня у смт Володарка у приміщенні Центральної районної лікарні пацієнт із психічними розладами завдав смертельне ножове поранення лікарю.

    Національна поліція України кримінал вбивство Київщина злочин
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