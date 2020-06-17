У Фастові на Київщині сталося чергове вбивство (фото)



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На місці злочину працювали криміналісти Фото: Андрій Нєбитов, Facebook

Тіло загиблої людини виявлено на вулиці

У вівторок, 16 червня, ввечері у місті Фастів Київської області сталося чергове вбивство. Повідомлення про злочин надійшло на лінію 102 о 20:33. На місце виїхала слідчо-оперативна група та група реагування Патрульної поліції.

Про це повідомив очільник Головного управління Нацполіції в Київській області Андрій Нєбитов на своїй сторінці у Facebook.

Загиблим є молода людина віком близько 30 років. На даний час особа встановлюється.

До розкриття злочину залучені оперативники карного розшуку ГУ Нацполіції Київщини.

Нагадаємо, 7 червня у Фастові сталося вбивство трьох людей.

Повідомлялося, що в приватному будинку у Фастові 28-річний чоловік убив трьох людей, із пораненням госпіталізували жінку. Зловмисника затримали.

15 червня у смт Володарка у приміщенні Центральної районної лікарні пацієнт із психічними розладами завдав смертельне ножове поранення лікарю.