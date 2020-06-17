Вбивство у Фастові: поліція розшукує підозрюваного



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На місці вбивства працювали криміналісти Фото: Нацполіція

Розшукується 27-річний чоловік, який вже мав проблеми із законом

Поліція Київщини розшукує зловмисника, який ґрунтовно підозрюється у нанесенні смертельних ножових поранень жителю Фастова 16 червня.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

«Вчора у вечірній час на «102» надійшло повідомлення про те, що невідомий вдарив чоловіка ножем в живіт на вулиці Небесної Сотні. На місці події працювали керівництво поліції Київщини, співробітники Управляння карного розшуку, криміналістична лабораторія, працівники поліції Васильківського та Фастівського районів», - йдеться в повідомленні.

Потерпілим виявився 30-річний місцевий житель, його тіло направлено на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причин смерті.

На місці події поліцейські встановили та опитали свідків. Також працівники поліції встановили особу, яка підозрюється у вбивстві. Ним виявився 27-річний чоловік, який вже мав проблеми із законом.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Поліція Київщини проводить слідчо-оперативні заходи щодо затримання чоловіка, який причетний до скоєння даного злочину.

Також вирішується питання щодо оголошення підозри зловмиснику.

Раніше очільник Головного управління Нацполіції в Київській області Андрій Нєбитов на своїй сторінці у Facebook повідомив про вбивство у Фастові.

Нагадаємо, 7 червня у Фастові сталося вбивство трьох людей. Повідомлялося, що в приватному будинку у Фастові 28-річний чоловік убив трьох людей, із пораненням госпіталізували жінку. Зловмисника затримали.