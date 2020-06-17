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    Вбивство у Фастові: поліція розшукує підозрюваного

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    На місці вбивства працювали криміналісти - Вбивство у Фастові: поліція розшукує підозрюваного
    На місці вбивства працювали криміналісти
    Фото: Нацполіція

    Розшукується 27-річний чоловік, який вже мав проблеми із законом

    Поліція Київщини розшукує зловмисника, який ґрунтовно підозрюється у нанесенні смертельних ножових поранень жителю Фастова 16 червня.

    Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    «Вчора у вечірній час на «102» надійшло повідомлення про те, що невідомий вдарив чоловіка ножем в живіт на вулиці Небесної Сотні. На місці події працювали керівництво поліції Київщини, співробітники Управляння карного розшуку, криміналістична лабораторія, працівники поліції Васильківського та Фастівського районів», - йдеться в повідомленні.

    Потерпілим виявився 30-річний місцевий житель, його тіло направлено на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причин смерті.

    На місці події поліцейські встановили та опитали свідків. Також працівники поліції встановили особу, яка підозрюється у вбивстві. Ним виявився 27-річний чоловік, який вже мав проблеми із законом.

    За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

    Поліція Київщини проводить слідчо-оперативні заходи щодо затримання чоловіка, який причетний до скоєння даного злочину.

    Також вирішується питання щодо оголошення підозри зловмиснику.

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    Вбивство у Фастові: поліція розшукує підозрюваного
    Вбивство у Фастові: поліція розшукує підозрюваного
    Вбивство у Фастові: поліція розшукує підозрюваного

    Раніше очільник Головного управління Нацполіції в Київській області Андрій Нєбитов на своїй сторінці у Facebook повідомив про вбивство у Фастові.

    Нагадаємо, 7 червня у Фастові сталося вбивство трьох людей. Повідомлялося, що в приватному будинку у Фастові 28-річний чоловік убив трьох людей, із пораненням госпіталізували жінку. Зловмисника затримали.

    Національна поліція України кримінал вбивство Київщина злочин
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