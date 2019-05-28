Поліція звітує, що в Києві стали менше шахраювати документ



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Кількість фактів шахрайства в 2018 році була найнижча за останні п'ять років

За даними столичного управління поліції, у Києві у 2018 році значно знизився рівень злочинності у сфері шахрайств. Про це свідчить статистика, яку надало Головне управління Нацполіції у Києві на офіційне звернення депутата Київради Олександр Пабата.

«Згідно з даними Нацполіції, після сплеску правопорушень за ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство) в 2014 році, статистика прецедентів щодо заволодіння чужим майном або набуття права на майно шляхом обману чи зловживання довірою, пішла вниз», - повідомив депутат на своїй сторінці у Facebook.

Так, як повідомили у столичній поліції, у 2014 році було відкрито 4531 провадження за фактом шахрайства, у 2015-му – 5341, 2016-му – 5134, 2017-му – 4287, 2018-му – 3026.

«Чисельність фактів шахрайства в 2018 році найнижча за останні п'ять років. А ось чи збереже тенденцію рік 2019 - питання. Тільки за 3 місяці відкрито 1279 кримінальних проваджень», - зазначив Пабат.

Як повідомлялося, столичні правоохоронці припинили діяльність злочинного угрупування, учасники якого шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами громадян під приводом працевлаштування в країнах Європи.

Крім того, до суду скеровано обвинувальний акт відносно двох зловмисниць, які під приводом надання туристичних послуг заволоділи коштами громадян на суму 2 млн грн.